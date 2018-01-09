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İstanbul'da 2 bin 400 polisle operasyon

"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi

09 Ocak 2018 01:20

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 120 noktada, 2 bin 400 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. 

Kent genelinde saat 20.00'da başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 400 polis katıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Bu akşam 36'ncısı gerçekleştirilen uygulama ile halkın can ve mal güvenliğinin korunması ile toplumun huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarının önlenmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

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