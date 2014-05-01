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İstanbul Valiliği gözaltı ve yaralı sayısını açıkladı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Yapılan kontrollerde 8 adet el yapımı bomba ile birlikte bol miktarda molotof ele geçirilmiştir' denildi

01 Mayıs 2014 21:12

İstanbul Valiliği İl Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kamu düzenini bozan yasadışı eylemlerde 19'u polis memuru olmak üzere toplam 90 kişi hastanelere tedavi görmek üzere intikal etmiştir. Halen 23 yurttaşımız müşahade altında tutulmakta olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi. 142 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: 

"Kutlamalar için yapılan müracaatlara Valiliğimiz tarafından Yenikapı yönünde gerekli izin verilmiş ve 300 adet otobüsün de ulaşımı kolaylaştırmak üzere tahsis edildiği bildirilmiştir. Ancak Taksim ısrarı doğrultusunda sabah 08.00'dan itibaren şehrin muhtelif yerlerinde polisle çatışmaya girilmiş ve yapılan müdahalelerde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren farklı yapılarda eylemci gruplara mensup 142 eylemci gözaltına alınmış olup haklarında adli makamlarca yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca emniyet güçlerimiz tarafından  yapılan kontrollerde 8 adet el yapımı bomba ile birlikte bol miktarda eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan malzeme ve molotof ele geçirilmiştir. Saat: 14.00 itibariyle trafik akımı ile ilgili alınan kısıtlayıcı tedbirler çok büyük oranda kaldırılarak ulaşımda normal seyre dönülmüştür."

 

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