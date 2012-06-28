Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm genel liseleri Anadolu lisesine çevirme çalışmalarında ilginç bir sürpriz çıktı. Bu liselerden bazıları ''Anadolu İmam Hatip Lisesi'' oluyor.

İstanbul'da 18 genel lise Anadolu İmam Hatip Lisesi oluyor bu okullarla birlikte İstanbul'da İHL sayısı 50 olacak.

Kıvanç El'in Vatan gazetesindeki haberine göre; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü “genel liseleri anadolu lisesine" çevirme çalışmalarını tamamladı ve bakanlığa gönderdi. Bakanlık onaylarsa, İstanbul'da dönüştürülecek 150 genel liseden 18'i “Anadolu İmam Hatip Lisesi” olacak. Bakanlık illerden gelen dönüştürme listelerini Temmuz ayı içerisinde karara bağlayacak.



İstanbul'da dikkat çeken okullar



MEB’e gönderilen İstanbul’da Anadolu lisesine dönüştürülecek 18 okul arasında Beşiktaş Yenilevent Lisesi, Fatih Cibali Lisesi, Kadıköy İntaş Lisesi gibi okullar bulunuyor. Bu liseler yeni eğitim yılında Anadolu İmam Hatip Lisesi olacak. Genel liseye devam etmek isteyen öğrenciler ise yakın okullara kaydırılacak. Ancak öğrenci sayısı 1500’ü aşan liselerde bu öğrencilerin imam hatip okumak istememesi durumunda hangi okullara gönderileceği ise henüz belirlenmedi. Bu konudaki çalışmaları da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapacak.

18 anadolu imam hatip lisesi açılmasıyla İstanbul’daki imam hatip lisesi sayısı 50 olacak. Beşiktaş’ta imam hatip lisesi açılmasıyla bu ilçedeki ilk imam hatip lisesi de olacak. Bakanlığa gönderilen ve imam hatip olacak İstanbul’daki 18 lise şunlar:



İLÇE İMAM HATİP OLACAK GENEL LİSE ÖĞRENCİ SAYISI

Arnavutköy : Hadımköy TOKİ Lisesi : 780

Bağcılar :Orhangazi Lisesi : 1601

Bağcılar :Gazi Lisesi : 1414

Bahçelievler :Ayazma Lisesi : 127

Bayrampaşa :Rıfat Canayakın Lisesi : 1594

Beşiktaş :Yenilevent Lisesi : 1085

Beyoğlu :Fındıklı Lisesi : 595

Fatih :Cibali Lisesi : 1124

Fatih :Vatan Lisesi : 1593

Kadıköy :İntaş Lisesi : 803

Kağıthane :Ahmet Buhan Lisesi : 1281

Küçükçekmece :Küçükçekmece TOKİ Halkalı Lisesi: 300

Maltepe :Şehit Er Çağlar Mengü Lisesi: 567

Pendik :Faruk Nafız Çamlıbel Lisesi: 320

Sarıyer :Yaşar Dedeman Lisesi:763

Şişli :Yunus Emre Lisesi: 756

Tuzla :Yunus Emre Lisesi: 571

Ümraniye :Namık Kemal Lisesi: 702



76 yeni imam hatip ortaokulu



İstanbul'da ayrıca 76 yeni imam hatip ortaokulu açılacağı belirtilmişti. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, İstanbul’da 1450 ilköğretim okulu olduğunu belirterek, bu okulların bin tanesinin ilkokul ve ortaokul olarak devam edeceğini, 450 okulun dönüşeceğini söyledi. Yıldız, dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini, velilerden gelen dilekçelerin de bu anlamda dikkate alındığını belirtmişti. Yıldız, İstanbul’a 76 yeni imam hatip ortaokulu açılacağını açıklamıştı.