İstanbul'da 150 bin liralık banka soygunu

Esenyurt'ta bir banka şubesine gelen yüzleri maskeli ve silahlı 3 kişi, bankanın güvenlik görevlisini setkisiz hale getirerek veznedeki yaklaşık 150 bin lira ve güvenlik görevlisinin tabancasını alarak kaçtı. Polis kaçan zanlılardan 1'ini yakaladı.

Sanayi Mahallesi'ndeki banka şubesine saat 14.00 sıralarında gelen yüzleri maskeli ve silahlı 3 soyguncu içeri girdi. Soyguncular bankanın güvenlik görevlisini, silahını alarak etkisiz hale getirdi. Veznedeki görevlileri de silahla tehdit eden soyguncular, yaklaşık 150 bin lira ve güvenlik görevlisinin tabancasını alarak şubeden çıktı ve gözden kayboldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

1' i yakalandı, 2'si aranıyor

Polis ekipleri banka ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bu sırada polis ekipleri soyguncuların kaçtığı güzergahtaki kavşak ve yolları kesti.

Gürcistan uyruklu soyguncu yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gürcistan uyruklu bir soyguncuyu yanında silahla birlikte aynı semtte yakaladı. Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu soyguncu Kıraç Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kaçan 2 soyguncunun yakalanması için bölgede çalışmalar devam ediyor.