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İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı çalışmaları nedeniyle bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak

22 Temmuz 2015 12:29

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı inşaatı nedeniyle bazı ilçelerde bugün 14 saat su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada, metro inşaatı nedeniyle yapılacak su kesintisine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 22 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 10.00 ile 24.00 arasında 14 saat süreyle su kesintisi yapılacak bölgeler şu şekilde belirtildi: 

Gaziosmanpaşa’da Yıldıztabya, Yenidoğan, Sarıgöl, Pazariçi, Karlıtepe, Merkez, Şemsipaşa, Hürriyet, Bağlarbaşı, Fevziçakmak, Yenimahalle, Kazım Karabekir ve Mevlana mahalleleri,

Eyüp’te Sakarya, Silahtarağa, Rami Yeni, Rami Cuma, Düğmeciler, Yeşilpınar, Akşemsettin, Çırçır ve Karadolap mahalleleri,

Bayrampaşa’da Kartaltepe ve Yıldırım Mahallesi’nin bir kısmı.

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