İstanbul'da 130 bin ton kömür dağıtılacak

İstanbul Valiliği, bu kış döneminde İstanbul'da 161 bin aileye 130 bin ton kömür dağıtılmasının planlandığını bildirdi



İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, ''yerel seçimler nedeniyle bedava kömür dağıtımının hızlandığı'' şeklinde haberlerin yer aldığı belirtilerek, şu hususlara yer verildi:



''Bilindiği gibi Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından her yıl yoksul ve muhtaç vatandaşlara yakacak olarak kömür yardımı yapılmaktadır.



2008-2009 kış döneminde İstanbul'da 161 bin aileye 130 bin ton kömür dağıtılması planlanmıştır. Yapılan bu planlama doğrultusunda Gaziosmanpaşa ilçesi koordinatörlüğünde yeni kurulan Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde 14 bin aileye 12 bin ton kömür dağıtımı yapılmaktadır.''

