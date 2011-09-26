-İstanbul'da 124 kilo eroin ele geçirildi İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - Ümraniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kamyonetin kasasına zulalanmış halde, 124 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İran'dan getirilen uyuşturucuyu Avrupa ülkelerine götürdükleri tespit edilen bir grup, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince fiziki ve teknik takibe alındı. Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde hazırlanan kasasının tavanında profil demirleri, ip ve makaralarla oluşturulmuş 12 farklı zulası olan bir frigo-frik kamyonet, İstanbul'dan yola çıkarak uyuşturucuyu almak için İran sınırına gitti. Kamyonet, yola çıktıktan 3 gün sonra İstanbul'a döndü. Kamyonetin şoförü Erdoğan D, İMES Sanayi Sitesi'ndeki camide, uyuşturucu maddeyi Avrupa ülkelerine sevk edecek İkram A. ve Abdullah A. ile buluşmasının ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Kamyonetin zulalarını hazırladıkları öne sürülen Kemal Ö. ve Halil Ö. de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. El konan kamyonette yapılan incelemede, kasanın tavanındaki özel zulalarda preslenmiş 241 paket halinde 124 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin iş yerleri ve üst aramalarında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği öne sürülen bin 900 lira ile 3 bin 869 avroya el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.