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Yaşam

İstanbul'da 11 saate varan elektrik kesintisi

İstanbul'da bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde 6 ve 9 Eylül tarihleri arasında 11 saate varan elektrik kesintisi yaşanacak.

05 Eylül 2008 03:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Eylül Pazar günü 06.30-17.30 saatleri arasında, "Beyoğlu İlçesinde Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, Dereiçi Sokak, Mehtap Sokak, Ceylan Sokak, Zafer Caddesi, Kanarya Sokak, Pazaraltı Sokak, Mercan Sokak, Derka Sokak, Belediye Spor Tesisleri ve civarına" elektrik verilemeyecek.

9 Eylül Salı günü ise 09.00-13.00 saatleri arasında, "Şişli ilçesinde Yüzbaşı Kaya Aldoğan Caddesi, Kore Şehitleri Caddesi, Mehmet Gönenç Sokak ve civarında" elektrik kesintisi uygulanacak.

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