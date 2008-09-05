İstanbul'da 11 saate varan elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Eylül Pazar günü 06.30-17.30 saatleri arasında, "Beyoğlu İlçesinde Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, Dereiçi Sokak, Mehtap Sokak, Ceylan Sokak, Zafer Caddesi, Kanarya Sokak, Pazaraltı Sokak, Mercan Sokak, Derka Sokak, Belediye Spor Tesisleri ve civarına" elektrik verilemeyecek.



9 Eylül Salı günü ise 09.00-13.00 saatleri arasında, "Şişli ilçesinde Yüzbaşı Kaya Aldoğan Caddesi, Kore Şehitleri Caddesi, Mehmet Gönenç Sokak ve civarında" elektrik kesintisi uygulanacak.

