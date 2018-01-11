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Yaşam

İstanbul'da 10 ilçeyi etkileyen su kesintisi; perşembe günü saatlerce sular akmayacak

Kesinti, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminlerini etkileyecek

11 Ocak 2018 03:17

Ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini duyuran İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı bölgelerde saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz" dendi. 

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