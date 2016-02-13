İstanbul'da 10 günde 4. kahvehane tarandı

İstanbul, 10 günde 4. kahvehane saldırısının şokunu yaşıyor. Akşam saatlerinde Fatih'te bir kahvehaneye ateş açıldı, bir kişi yaralandı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre; Fatih'te bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay saat 21.00 sıralarında Küçükpazar Bodrum Sokak'taki kafe Kapadokya'da isimli kahvehanede meydana geldi.

İddiaya göre kahvehanenin önüne gelen 2 kişi tabancayla 5-6 el ateş açtı. İçeride bulunan 1 kişi omuzundan hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10 günde 4. kahvehane saldırısı

İstanbul Fatih'teki Şubat ayında yapılan 4. kahvehane saldırısı olarak dikkatleri çekiyor. İlk olarak 2 Şubat'ta Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne saldırı yapılmıştı. 2 kar maskeli saldırganın açtığı ateşte 2 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Kahvehanenin sahibi Ufuk Gülbak, Kobani olayları sırasında da camlarının terör örgütü üyelerince kırıldığını belirterek “Kürt, Türk, Laz müşterilerim var. Burada bir ayrım yok. Bu hain bir terör saldırısıdır” demişti.

İkinci saldırı Eyüp Yeşilpınar'da

Kanarya'daki saldırıdan bir gün sonra yani 3 Şubat'ta Eyüp Yeşilpınar'da Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Derneği’ne saldırı düzenlenmişti. Olayda 1 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi de yaralanmıştı.

Üçüncü saldırı Sultançiftliği'nde

3 Şubat gecesinde ise Sultançiftliği'ndeki bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlenmişti. Açılan ateş sonucunda 2 kişi yaralanırken, yapılan açıklamada olayın terör saldırısı olmadığı, mahalledeki gençler arasındaki husumetten kaynaklandığı belirtilmişti.