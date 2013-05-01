İstanbul'da '1 Mayıs' alarmı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için bir dizi önlem aldı. Çevre illerden takviye 3 bin polisin de görev yapacağı İstanbul'da, 05.00'ten itibaren tüm metrobüs ve saat 06.00'dan itibaren de Şişhane-Taksim ve Levent-Taksim istasyonları arası metro seferleri yapılmıyor. Saat 07.45'de Beşiktaş'ta toplanan bir gruba polis müdahale etti.



İstanbul Valiliği, son 3 yılın aksine bu yıl kutlamaların Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin vermedi.

Karara gerekçe olarak ise inşaatı devam eden Taksim yayalaştırma projesi gösterildi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu dün Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'la birlikte kameralar karşısına geçerek "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"yle ilgili açıklama yaptı.

Mutlu, Taksim Gezi Parkı girişinde düzenlenen basın toplantısında, devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle meydanda mitinge kesinlikle izin vermeyeceklerini bir kez daha tekrarladı.

Sendikalar ise yasağa rağmen, Taksim'de miting için kararlılıklarını dile getirdi.

DİSK, KESK, Türk-İş ve Hak-İş ile TMMOB'un da aralarında bulunduğu "1 Mayıs Tertip Komitesi" üyelerince düzenlenen basın toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko "Biz işçiler olarak, birlik dayanışma mücadele gününde hakkımız olan Taksim alanında 1 Mayıs kutlamalarını yapmak istiyoruz" dedi.

Bunun üzerine Taksim'de sıkı güvenlik önlemleri alındı ve şehir dışından 3 bin polis takviye ekip olarak çağrıldı. Meydana çıkan yollar barikatlarla kapatılarak güvenlik güçleriyle kontrol edilecek.

Polisten biber gazı ve tazyikli suyla müdahale

Beşiktaş CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanarak Taksim'e doğru yürümek isteyen gruba, polis müdahale etti.

Sabah erken saatlerden itibaren Beşiktaş CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan grup, Taksim Meydanı'na doğru yürümek istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, grubu dağılmaları yönünde uyardı.

Uyarıya rağmen dağılmayan gruptakilere polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

Yüzü kapalı bazı kişiler de polise taş ve şişeler atarak karşılık verdi.Gruptakiler ara sokaklara dağıldı.

Metro, metrobüs ve vapur hatları iptal

Bazı toplu ulaşım hatları da iptal edildi. Sabah saat 05.00'ten itibaren metrobüs seferleri, 06.00'dan itibaren Kabataş-Taksim füniküler sistemi seferleri yapılmayacak.

Aynı şekilde Şehir Hatları ile İDO'nun Anadolu'dan Avrupa yakasına yolcu seferleri iptal edildi.

Kapanan ve alternatif yollar

Öte yandan, 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar da belirlendi.

Yolcuzade İskender Caddesi'nden gelen akım Şişhane Meydanı'ndan Okçumusa Caddesi/Bankalar Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Abide-i Hürriyet Caddesi yönündeki araçların, Hürriyettepe ışıklarından Cevahir Otel istikametini kullanmaları sağlanacak. Darülaceze'den Hürriyettepe ışıklar istikameti ile Bomonti Dere'den gelen akım da Cevahir Otel önünden tekrar Darülaceze Caddesi veya Bomonti yönüne verilecek. Mecidiyeköy'den Halaskargazi Caddesi'ne trafik akışı sağlanmayacak. Bu yöndeki sürücüler, Esentepe istikametini kullanacak.

Şişli yönündeki trafik akışı da Ergenekon Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Dolapdere'ye aktarılacak. Dolmabahçe'den Gümüşsuyu'na ve Küçük Çiftlik'e akım verilmeyecek, bu istikametteki sürücüler, sahil yönünden Karaköy'e yönlendirilecek.

Adilbaba (Maçka taksi) yönünden gelen akım ise Teşvikiye Caddesi'ne verilecek. Teşvikiye Caddesi'nden Mete Caddesi'ne çıkan tünel kapalı tutulacak.

Perşembe Pazarı ve Unkapanı'ndan gelen sürücüler, Şişhane'den Kasımpaşa yönünü kullanabilecek. Tarlabaşı Bulvarı trafiğe kapatılacak. Kasımpaşa'dan gelen sürücüler, Unkapanı ve Perşembe Pazarı'na mecburi olarak yönlendirilecek.

Dolapdere'den Yedikuyu-Divan istikameti araç trafiğine kapatılacak. Araçlar, Dolapdere Kavşağı'ndan "U" dönüşü yapacak.

Dolapdere Caddesi'nden Ömer Hayyam Caddesi'ne de araç geçişine izin verilmeyecek. Teşvikiye Caddesi'nden gelen trafik akışı, Nişantaşı Kavşağı'ndan Rumeli Caddesi yerine Valikonağı Caddesi'ne verilecek.

Süleyman Seba Caddesi'ndeki akım, Teşvikiye Caddesi'ne aktarılacak. Boğazkesen Caddesi trafiğe kapatılırken, bu yöndeki araçlar da Karaköy istikametini kullanacak. Mebusan Yokuşu'nda araç geçişine izin verilmezken Karaköy istikameti mecburi yön olarak verilecek.

Sıraselviler Caddesi'nden gelen araçlar ise Cihangir Firuzağa Meydanı'ndan Boğazkesen istikametine yönlendirilecek.

Atatürk Bulvarı Ragıp Gümüşpala ayrımı-Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkupanı ayrımı-Kadıköy İskelesi önü Galata ayrımı-Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü ayrımı da ihtiyaç halinde kapatılacak. E-5 Kuzey ve Güneyden Mecidiyeköy giriş katılımlarında da ihtiyaç halinde trafik akışı kesilecek.

Öte yandan, Mecidiyeköy Ortaklar'dan itibaren Halaskargazi, Cumhuriyet, Yedikuyular, Sıraselviler, Gümüşsuyu, Taşkışla, Rumeli, Abdulhak Hamit caddeleri ile Taşkışla Tüneli ve Tarlabaşı Bulvarı da trafiğe kapatılacak.

Taksim İlkyardım ve Alman Hastanelerine gelen ambulans ve hastalar da Karaköy Firuzağa yönünü kullanacak.