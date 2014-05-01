İstanbul’da 1 Mayıs: 142 gözaltı, 90 yaralı

Taksim Meydanı tartışmasının gölgesinde kutlanan 1 Mayıs’ta İstanbul polisi, Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy ve Okmeydanı’nda sert müdahalelerde bulundu. Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı ve ara sokaklarda biber gazlı ve TOMA’lı polis müdahalesi sürerken, Şişli’de Halaskargazi Caddesi’ndeki DİSK kortejine yapılan müdahalede polis, biber gazı, tazyikli su ve plastik mermi kullandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 142 kişinin gözaltına alındığı, 19'u polis 90 kişinin yaralandığı belirtildi.

Beşiktaş’ta sert müdahale

1 Mayıs sabahı İstanbul'da en hareketli merkezlerden biri Beşiktaş oldu. Radikal’de yer alan habere göre, sabah erken saatlerden itibaren Dolmabahçe'de toplanmaya başlayan CHP 'lilerle polis arasında gerilim yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlamalara katılması durumunda konuşma yapacağı otobüsü kaldırmak isteyen polise İl Başkanı Salıcı ve Belediye Başkanı Hazinedar engel olmak istedi. Ancak polis 9 kişilik bu grubu dağıtarak otobüsü çekti. Milletvekili Mahmut Tanal protesto eden CHP'lilere müdahaleyi TOMA'nın önüne yatarak engelledi. "Beni ezmeden TOMA buradan hareket edemez" diyen Tanal'ın arbedede arada kalarak kafasından yaralandığı ve gözlüğünün kırıldığı görüldü. BKM oyuncusu Emre Canpolat da bu gerilimde gözaltına alındı. Beşiktaş'taki CHP'liler arasında Mustafa Sarıgül de yer aldı. Beşiktaş'taki müdahalelerde başından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Sahil tarafında toplanan bir grup eylemci polisle pazarlık yaptı. Ellerinde Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları olan grup isimlerini söyleyerek andı. Bir diğer müdahale ise Barbaros Bulvarı üzerinde toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerinin bulunduğu bölgede oldu. Bu müdahale aralıklarla saatlerce Kamu düzenini bozan yasadışı eylemlerde 19’u polis olmak üzere toplam 90 kişi tedavi olmak üzere hastanelere intikal etmiştir.devam etti. Yaşanan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta polisin biber gazlı müdahalesinden çok sayıda çocuk da etkilendi. Aileler, biber gazının etkisini azaltmak için çocuklarının gözlerine limon sıktı.

Şişli’de önce pazarlık sonra biber gazı

DİSK üyeleri 1 Mayıs'ta Taksim’e yürümek için Şişli’deki DİSK Genel Merkezi’nde toplandı. Aralarında CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu gruba dağılmaları yönünde yapılan anonsun ardından müdahale başladı. Mecidiyeköy ve Okmeydanı’da toplanan gruplara da biber gazı ile müdahale edildi.

DİSK korteji genel merkezin önünden Halaskargazi Caddesi’ne indi. Saat 11:00'de yürüyüşe başlayan kortejin önü Şişli Atatürk Evi önünde barikat oluşturan polis tarafından kesildi. Polisle DİSK yöneticileri pazarlık yapmaya başladı. Taksim'e yürümekte ısrarlı olduklarını söyleyen DİSK Genel Başkanı Kani Beko'yla, "Arkanızda yüzleri maskeli gruplar var" diyen polis müdürü arasındaki konuşma sürerken çevik kuvvet ekipleri TOMA'dan tazyikli suyla müdahale başladı. TOMA’ların DİSK Genel Merkezi’ne de su sıktığı görüldü. Kısa bir süre sonra gazlı müdahale de geldi. Grupları DİSK Genel Merkezi ve ara sokaklara dağılırken bölgedeki gerginlik saatlerce devam etti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında da çatışmalar yaşandı. E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde yolu trafiğe kesen eylemcilere polis müdahale etti.

Kadıköy’de halaylı kutlama

İstanbul'un farklı noktalarında Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına gitmek isteyenlere sert polis müdahalesi gelirken Kadıköy'de halaylarla kutlama yapıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Elvan Ezber’in haberine göre, Kadıköy Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs kutlamalarında katılımcılar çalan müzik eşliğinde oyun oynadı, halay çekti. Kadıköy Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanmaya başladı. Kalabalık saat 11.00'de meydana doğru yürüyüşe geçti. Sloganlar ve alkışlar eşliğinde bir saat süren yürüyüşün ardından grup saat 12.00'de Kadıköy Meydanı'na ulaştı. Vatandaşlar, polis aramasından geçtikten sonra kutlama için ayrılan alana girdi. Vatandaşlar ve sendika görevlileri çalan müzik eşliğinde hem oyun oynadı hem halay çekti.

Valilikten açıklama

Öte yandan İstanbul Valiliğince 1 Mayıs'la ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamu düzenini bozan yasadışı eylemlerde 19’u polis olmak üzere toplam 90 kişi tedavi olmak üzere hastanelere intikal etmiştir. Toplam 23 yurttaşımız müşahede altında olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. 142 eylemci gözaltına alınmış olup haklarında adli makamlarca yasal işlemler başlatılmıştır.