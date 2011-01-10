İstanbul'a yoğun sis geliyor

T24- İstanbul'da Perşembe gününe kadar sabah ve gece saatlerinde yoğun sis bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Rize ve Hopa çevrelerinde yağmur, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde hafif kar şeklinde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.



Marmara'da yoğun sis!



Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yoğun sis görülecek. Perşembe gününe kadar etkili olması beklenen sis yoğunluğu sabah ve gece saatlerinde artarak görülecek.



Hava sıcaklığı



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek.



Rüzgar



Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.



Meteoroloji çok önemli uyarılarda bulundu



Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sis Perşembe gününe kadar İstanbul'da etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli geçecek. Yüksek kesimlerinde gece saatlerinde hafif buzlanma bekleniyor.

ANKARA: Genellikle parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İZMİR: Az bulutlu ve açık

ADANA: Genellikle parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

ANTALYA: Az bulutlu ve açık

SAMSUN: Parçalı bulutlu

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu



Bölgelerde hava durumu



Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis, bölgenin kuzey ve doğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, doğusu sabah saatlerinde parçalı çok bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Genellikle parçalı, sabah saatlerinde güney ve iç kesimleri çok bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Van ve Şırnak) hafif olmak üzere kar yağışlı geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.