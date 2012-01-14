İstanbul'a yılın ilk karı düştü

T24 - İstanbul'un Beylükdüzü ilçesinde ve Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.





Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde sabah erken saatlerde yağmur yağışı başladı. Kısa süren yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kısa sürede hızını arttıran yağış nedeniyle çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü. Karın yağmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı cadde ve sokaklarda ise buzlanmalar meydana gelmesi üzerine Çorlu Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarına başladı.



Çorlu TEM otoyolunda tipi şeklinde yağan kar trafikte seyreden sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri yağışın belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Meteoroji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ypılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir'in doğu ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, gece saatlerinde de Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.



Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale), gece saatlerinde Orta Karadeniz, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılar ile Güneydoğu Anadolu bölgesine yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir’in doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde de Antalya'nın doğu ilçelerinde (Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve İbradı) kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Yağışla birlikte kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.