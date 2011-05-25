İstanbul'a yıldız yağacak

T24- Istancool, dünya çapında sinemacı, sanatçı ve müzisyenleri kente getiriyor. Kirsten Dunst, Tilda Swinton, Tery Gilliam, Courtney Love'ın söyleşileri herkese açık olacak.

İpek İzci'nin Radikal'de yayımlanan (25 Mayıs 2011) haberi şöyle:







Sinema, müzik, tasarım gibi yaratıcı alanlardan dünya starları İstanbul’a geliyor. İlki geçen yıl 2010 Avrupa Kültür Başkenti’nin desteğiyle yapılan Istancool adlı üç günlük festivalin ikincisi 27-29 Mayıs tarihlerinde. Türkiye’den de yıldız isimlerin katılacağı toplantılar, ücretsiz izlenebilecek.

Festivali dünyanın farklı ülkelerinde benzer etkinlikler düzenleyen Londra merkezli Liberatum ile Türkiye’deki ortağı İstanbul’74 birlikte yapıyor.

Tam adıyla ‘Istancool, İstanbul Uluslararası Kültür Festivali’ dün artistik direktör Pablo Ganguli, festivali destekleyen Vakko Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Türk katılımcılarla ilgilenen artistik direktör Alphan Eşeli’nin katılımıyla tanıtıldı. Ganguli, katılan sanatçıların hangi kritere göre belirlendiği sorusunu, “Bu çok sık sorulan bir soru. Açıkçası, sanat dallarına göre bu tarz etkinliklere katılmaya meraklı ve zaman açısından uygun sanatçıları seçtik. Sehir için, proje için doğru insanları seçmek pek de kolay olmadı” diye yanıtladı.

Festivali Vakko destekliyor

Yaratıcı yıldızları bir araya getiren festival, ‘kültürel diyaloğu güçlendirmeyi’ hedefliyor. Cem Hakko, “İstanbul’a gelecek yabancı ünlüler sayesinde şehrimizin adının dünya medyasında yankılanacak olması gurur verici” diyor. Türk katılımcılar artistik direktörü Alphan Eşeli ise geçen seneki festivalin üzerine neler eklenebilir diye düşündüklerini, sonunda daha kuvvetli bir içerik ve katılımcı listesine sahip olduklarını anlattı.

Festivalde Türkiye’den Reha Erdem, Murathan Mungan, Murat Daltaban, Hakan Günday gibi isimler de etkinliklere katılacak. Halka açık ve ücretsiz söyleşiler ilk gün Vakko Moda Merkezi’nde, ikinci gün Pera Müzesi’nde, son gün ise Tophane-i Amire Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kirsten Dunst, Nurgül Yeşilçay’la; Tilda Swinton, Serra Yılmaz’la; Michael Stipe ise Fransa’nın en tanınmış çağdaş sanatçısı Sophie Calle ve Sam Taylor-Wood’la sahnede olacak.

Herkes İstanbul’da olmak istiyor!

Alphan Eşeli’ye ‘Bu kadar ünlü ismi İstanbul’a gelmeye nasıl ikna ettiniz?’ diye sorduk; şöyle anlattı: “Hiçbir yabancı katılımcı İstanbul’a davet sürecinde tekliflerimize olumsuz yaklaşmadı aslında. Yani herhangi bir önyargıyla karşılaşmış değiliz. Herkesin Türkiye algısı birbirinden farklıydı. Hemen hemen bütün yabancı katılımcılarda İstanbul merakı zaten vardı. Bu da onların davetimize olumlu yanıt vermeleri için önemli bir etkendi. Zaten kimileriyle bir önceki yıl görüşülmüştü ancak son anda bazılarının programları aksamıştı. Biz farklı sektörlerden sanatçıları bir araya getirerek çok önemli bir adım atıyoruz. Hepsi birbirinden önemli konukları ağırlayan Istancool’da, bu sene yabancı katılımcılar, ağırlıklı olarak sinema sektöründen geliyor.”

Kimler geliyor

Kirsten Dunst

Daha birkaç gün önce Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı. ‘Örümcek Adam’, ‘Marie Antoinette’, ‘Mona Lisa Gülüşü’ gibi filmleriyle son yılların gözde Hollywood oyuncularından.

Tilda Swinton

Oscar’lı oyuncu, son olarak İtalyan yönetmen Luca Guadagnin’in ‘I Am Love’ filminde başrol oynadı.

Terry Gilliam

‘Brazil’, ‘12 Maymun’, ‘Las Vegas’ta Korku’ gibi kendine özgü, ‘tuhaf’ filmlerin Amerikalı yönetmeni.

Michael Stipe

Dünyanın en ünlü rock gruplarından R.E.M’in solisti, beyni ve her şeyi.

Sam Taylor-Wood

İngiliz yönetmen, fotoğrafçı ve kavramsal sanatçı.

Riccardo Tisci

Ünlü Fransız moda markası Givenchy’nin kreatif direktörü.

Haider Ackermann

Bir ara Karl Lagerfeld’in yerine geçeceği bile söylenen moda tasarımcısı.

Courtney Love

Nirvana’nın unutulmaz solisti, müteveffa Kurt Cobain’in karısı, müzisyen, oyuncu.

Program

27 Mayıs 2011 Cuma Vakko Moda Merkezi

*12.30 Festival Açılışı ve Karşılama

*13.00 Terry Gilliam, Alphan Eşeli ile yönetmenlik serüveni üzerine konuşacak

*14.00 Pazarlama Çağında Sinema: Marco Mueller, Kirsten Dunst ve Nurgül Yeşilçay

*15.00 Türkiye Masalları: Murat Daltaban ve Hakan Günday

*15.00 Haider Ackermann Workshop

*16.00 Tilda Swinton ve Serra Yılmaz (Soru-cevap)

28 Mayıs 2011 Cumartesi Pera Müzesi

*13.00 Michael Stipe, Sophie Calle ve Sam Taylor-Wood, R.E.M.’in son albümü için çektikleri kısa filmleri anlatacak

*14.00 Genç Kültür: Dan Colen ve Ryan McGinley sokak sanatını anlatacak

*15.00 Sam Taylor-Wood, Samuel Beckett’in ‘Play’ adlı eserini sunacak

29 Mayıs 2011 Pazar Tophane-i Amire

*13.00 Sophie’nin Dünyası: Sophie Calle ile sohbet

*14.00 Aşk ve İsyan: Reha Erdem ve Fırat Yücel

*14.00 Thomas Dozol Workshop

*15.00 Sanatçı X Marka: Courtney Love

*16.00 Umut Sesleri, Uluslararası Af Örgütü (Okuma)

*17.00 Murathan Mungan, Muammer Brav’ın sorularını cevaplayacak