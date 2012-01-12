İstanbul'a yeni bir gökdelen

T24- İstanbul Finans Merkezi olarak ayrılan 1,77 milyon metrekarelik İstanbul Anadolu yakasındaki Ataşehir bölgesinde özel sektörün inşa edeceği ofis, konut ve ticari ünite alanlarından ikincisini Varyap ve Çalık Holding'e ait Gap İnşaat ortak girişimi 1,5 milyar liralık yatırım bedeliyle hayata geçiriyor.













Zaman'ın haberine göre, TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO'ya ait 99 dönümlük arsada hasılat paylaşımı yöntemiyle inşa edilecek projenin detayları açıklandı ve satışı başladı. Ortadaki 250 metre yüksekliğinde olmak üzere 3 gökdelenden oluşacak binalarda alışveriş merkezi, 908 konut ve ofisler olmak üzere 1.500'ün üzerinde bağımsız ünite yer alacak. 'Metropol İstanbul' adı verilen projedeki 250 metrelik gökdelen Avrupa'nın en yüksek binaları arasında yer alacak.



Metropol İstanbul projesi, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Varyap CEO'su Erdinç Varlıbaş, Gap İnşaat Genel Müdürü Feyzullah Yetgin ve projenin mimarlık ofisi İngiliz RMJM'den Chris Jones'un katılımıyla dün açıklandı. Projede yer alan konutlardan 308 adedi metrekaresi 5 ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Konutların yüzde 60'ı için ön talep geldi. Rezidans, ofis, AVM, okul ve rekreasyon alanlarıyla Metropol İstanbul, Türkiye'nin en büyük karma projelerinden biri.

Gap İnşaat Genel Müdürü Feyzullah Yetgin'in açıklamasına göre, 3 kuleden ortadaki en uzunu 250 metre olan kulenin de yer aldığı Metropol İstanbul projesini İngiliz RMJM mimarlık ofisi çizdi. RMJM dünyanın en yüksek binası olan 828 metre yüksekliğindeki Dubai Burç Halifa ile Malezya'daki Petronas gökdelenleri ile daha birçok ünlü gökdeleni de tasarlayan mimarlık ofisi. Türkiye'de ilk defa bu projede C80 standardında beton ve buna uygun olarak S500 sınıfı nervürlü demir kullanılacak.





Varyap CEO'su Erdinç Varlıbaş, C80 betonun bugüne kadar Türkiye'de hiçbir projede kullanılmadığını, ilk kez Metropol İstanbul'da kullanılacağını söyledi. Erdinç Varlıbaş'ın açıklamasına göre 2 katlı ve açık hava konseptli AVM'nin ortasında 400 metrelik bir cadde ve bu caddede kahve içilebilecek mekânlar yer alacak. AVM toplam 350 mağazaya ve 100 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacak. Üç gökdelenden biri 250 metre iken, 908 adet rezidansın yer alacağı kule 140 metre ve 27 katlı olacak.





Buradaki konutların 5-6 bin liralık başlangıç fiyatlarıyla satışa çıkardıklarını belirten Varlıbaş, gelecekte İFM'de konut metrekare fiyatlarının 15-20 bin liraları bulmasını beklediklerini ifade etti. Projede 99 dönümlük arsanın sahibi Emlak Konut'un payı yüzde 43,15 ve alacağı asgari pay 500 milyon lira. 730 bin metrekare inşaat alanı ve 750 milyon lira da inşaat maliyeti oluşacağını söyleyen Varlıbaş, projenin toplamda 1,5 milyar lira yatırım bedeline sahip olacağını ifade etti.





İnşaat aşamasında 1.500 kişiye doğrudan iş vereceklerini belirten Varlıbaş, AVM'nin açılmasıyla burada da 2.500 kişinin çalışacağını kaydetti. Varlıbaş, mütekabiliyet yasasının çıkmasıyla projedeki konutların yüzde 30-35'ini yabancılara satma imkanları olduğunu, Dubai ve Londra ofislerinde projeyi tanıttıklarını vurguladı. 3. köprü ihalesinde şartname alan şirketlerden olan Varyap'ın CEO'su Erdinç Varlıbaş, niye teklif vermediklerine ilişkin soruya, "Yatırımcıların zorlanacağı kısımlar vardı. Teklif vermek istememize rağmen veremedik. Ulaştırma Bakanlığı'nın alternatif planları var. Tekrar gündeme geldiğinde biz de ilgilenmek istiyoruz" cevabını verdi.

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum da, 2011 yılı içinde 10 bin konut satış hedefi koyduklarını, bu hedefi aşarak Aralık 2011 itibarıyla 12 bin konut satışı gerçekleştiğini açıkladı. Ataşehir'de bugüne kadar 8 proje içinde yer aldıklarını ve bu projelerdeki toplam konut sayısının 11 bin 200 adet olduğunu ifade eden Kurum, bu konutların 9 bin adedinin satıldığını, Emlak Konut'un bunlardan 3 milyar 824 milyon lira gelir payı aldığını açıkladı.



