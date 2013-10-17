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Yaşam

İstanbul'a yağmur yağdı, Ümraniye'yi yılanlar bastı

İstanbul-Ümraniye'de sağanak yağışın ardından taşan dere vatandaşlara zor anlar yaşattı

17 Ekim 2013 20:57

İstanbul’da geceden beri devam eden sağanak yağış gündüz de etkisini sürdürdü. Anadolu Yakası’nda öğle saatlerinde etkili olan yağışla birlikte bazı yerlerde dereler taştı ve su baskınları meydana geldi.
Ümraniye’de derenin taşması sonucu bir çok evin giriş kısmında su birikintileri oluştu. Sokakları su basınca vatandaşlardan bazıları evlerinde mahsur kaldı.
 

Su yılanları mahalleye girdi

 
\Su baskınıyla birlikte ortaya ilginç görüntülerde çıktı. Dere yatağının taşmasıyla birlikte sokakta biriken suda yılanlar ortaya çıktı. Vatandaşlarda ellerine aldıkları maşayla suyun içinde yılan avına çıktı. Bir mahalle sakini elindeki maşayla suyun içindeki küçük yılanı yakalayıp yolun kenarına çıkardı. Mahalle sakinlerinden bazı kadınlar da "Her sene aynı sıkıntıyı yaşıyoruz" diyerek yetkililerin yardım etmesini istedi. Mahalle sakinleri dere yatağının taşmasının su kanallarının yetersiz olmasından kaynaklandığını iddia ederken belediye yetkilileri rögar kapaklarını açarak su tahliyesi yapmaya başladı.

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