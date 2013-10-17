İstanbul'a yağmur yağdı, Ümraniye'yi yılanlar bastı

İstanbul’da geceden beri devam eden sağanak yağış gündüz de etkisini sürdürdü. Anadolu Yakası’nda öğle saatlerinde etkili olan yağışla birlikte bazı yerlerde dereler taştı ve su baskınları meydana geldi.

Ümraniye’de derenin taşması sonucu bir çok evin giriş kısmında su birikintileri oluştu. Sokakları su basınca vatandaşlardan bazıları evlerinde mahsur kaldı.

Su yılanları mahalleye girdi