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İstanbul'a yağış geliyor

İstanbul'da yaz bitiyor. Bu haftadan itibaren bahar havası yerini kuvvetli poyraz ve hissedilebilir sıcaklık düşüşlerine bırakacak.

20 Eylül 2010 03:00

T24 - İstanbul'da yaz bitiyor. Bu haftadan itibaren bahar havası yerini kuvvetli poyraz ve hissedilebilir sıcaklık düşüşlerine bırakacak.

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım,“İstanbul'da yarın yağış bekliyoruz ve hava oldukça serinleyecek” dedi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeye göre, Türkiye'nin yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini, sıcaklıkların 4 ile 6 derece arasında düşeceğini söyledi.

Yarın kuvvetli poyraz ile başlayan sonbahar İstanbul'da etkisini önümüzdeki cuma gününe kadar göstermeye başlayacak, Mustafa Yıldırım'ın tahminleri ise şöyle: "Yarın yağış bekliyoruz ve hava oldukça serinleyecek. Cuma gününe kadar sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve altında olması bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar, kuvvetli poyrazla birlikte azalarak mevsim normalleri ve altına inmiş olacak. Cuma gününe kadar kuvvetli poyraz İstanbul genelinde etkisini sürdürecek. Deniz ulaşımında da zaman zaman aksamalara neden olabilir.”


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