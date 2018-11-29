"İstanbul'a vize uygulamasını yeniden tartışmalıyız"

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, İstanbul'a özel yasa çıkarılması gerektiğini, iç göçe karşı vize uygulanması önerisinin de yeniden tartışılmasının isabetli olacağını söyledi.

Öztürk, "İstanbul’u nasıl kurtarırız?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dünyanın en kıymetli şehirlerinden, nüfusu bazı ülkelerin nüfusundan daha kalabalık hale gelmiş ve dünya mirası için eşi benzeri olmayan bu şehir için özel yasa çıkarmak zorundayı" dedi. Öztürk yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...Son dönemlerin en özgür tartışma programı haline gelen Tvnet’teki Karşı Karşıya programında, bu konuyu tartışırken (26.11.2018), değerli meslekdaşım Nihal Bengisu Karaca, cümleyi benden önce kurdu: “İstanbul’a özel yasa çıkarmadan şehri yönetemeyiz.”

Kesinlikle katılıyorum.

Dünyanın en kıymetli şehirlerinden, nüfusu bazı ülkelerin nüfusundan daha kalabalık hale gelmiş ve dünya mirası için eşi benzeri olmayan bu şehir için özel yasa çıkarmak zorundayız. Başka türlü bu şehir kurtulmaz.

Her tarafı beton gökdelenlerle dolmuş, yol, meydan yapmaya yer kalmamış haliyle nasıl kurtulacak bilmiyorum ama mevcut yasalar, yönetim şekliyle şehri yaşanabilir hale getirmek imkânsız.

Hatırlarsanız Erdoğan belediye başkanıyken, Maslak’ı New York Manhattan’a çevirmek isteyen Mustafa Sarıgül’e şiddetle karşı çıkmıştı. Yine Erdoğan şehri perişan eden iç göçe karşı vize uygulanması gerektiğini dile getirmişti. Yeniden tartışmalıyız bunları.

Yasal düzenlemeler olacak şeyler bunlar.

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