İstanbul'a tek borsa

İstanbul Altın Borsası (İAB) Başkan Vekili Osman Saraç, borsaların tek bir çatı altında birleştirilmesi önerisinde bulundu.

Saraç, yaptığı açıklamada, kamunun elindeki iki borsanın bireysel ve kurumsal yatırımcılara çok daha hızlı ve etkin hizmet verme, piyasaların derinliğini artırma amacıyla birleştirilerek ''İstanbul Borsası'' kurulmasında büyük fayda gördüğünü, böylelikle menkul kıymetler ve emtiaların tek bir borsa çatısı altında işlem göreceğini ve yatırımcılara sunulmuş olacağını söyledi.

İstanbul Borsası'nın tek bir ortak bilgi işlem alt yapısı olacağını belirten Saraç, böylelikle yatırımcıların piyasalara ulaşmasında yeknesaklık sağlanacağını ve giderleri azaltmak açısından bunun faydalı olacağını dile getirdi.

Borsanın takas sistemi ve kayıtlarının Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla sağlanabileceğini ifade eden Saraç, şunları kaydetti:

Borsanın takas sistemi ve kayıtları Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla sağlanabilir. Kaydi enstrümanların dışındaki altın gibi kıymetli madenlerin ve başta baz metaller olmak üzere diğer emtiaların saklanması hizmeti, mevcut lisanslı depoculuk faaliyetleri kapsamında lisanslı firmalarca da gerçekleştirilebilecektir. Böylelikle aracı kuruluşların daha hızlı ve etkin bir biçimde piyasalara üyelikleri sağlanarak, gerektiğinde farklı piyasalarda işlem yapmalarına imkan verilerek, yatırımcıların borsaya ulaşmasında önemli bir yol kat edilmiş olacaktır. Bu durum aynı zamanda spot piyasaların gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra vadeli piyasaların gelişmesine de önemli katkı sağlayacak ve genel anlamda piyasa derinliğinin oluşmasına ve rekabetçi fiyatların oluşmasına yüksek derecede fayda sağlayacaktır. Borsalar tek bir çatı altında birleşmeli.''

"İAB, KRİZE RAĞMEN ÜYE SAYISINI ARTIRMAKTADIR"

Osman Saraç, İAB'nin 2009'da yaşanan krize rağmen üye sayısını artırdığını, bu yılın başında 62 aracı kuruluşu olan borsanın Eylül sonu itibariyle üye aracı kuruluş sayısının 73'e ulaştığını bildirdi.

Saraç, ''Yeni üyelerimiz açısından bir ilk daha gerçekleşmiştir. İAB'ye doğrudan yabancı sermayeli ve dünya kıymetli metal piyasasının önemli kurumları üye olarak kabul edilmiştir'' diye konuştu.