İstanbul'a son 4 ayda 2 milyon yabancı ziyaretci

İstanbul'a, bu yılın ilk 4 ayında 1 milyon 865 bin 796 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.



İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kente gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bu yıl ilk kez Nisan ayında artış gösterdi. Buna göre, 2009 yılının ilk 3 ayında ortalama düşüşün oranı yüzde 7,9'dan yüzde 2,9'a geriledi.



Bu yılın Nisan ayında 632 bin 209 yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı İstanbul'a, yılın 4 ayında 1 milyon 865 bin 796 yabancı ziyaretçi geldi.



Alman ziyaretçiler 262 bin 406 kişi ile kente gelenlerin yüzde 14'ünü oluştururken, bunu 101 bin 184 kişiyle (yüzde 5,4) Ruslar, 101 bin 101 kişiyle (yüzde 5,4) İngilizler, 95 bin 390 kişiyle Fransızlar (yüzde 5,1) ve 79 bin 950 kişiyle (yüzde 4) İtalyanlar izledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Emre Bilgili, kente gelen yabancı ziyaretçi sayısının Nisan ayında yükselişe geçmesinin temel nedeninin Paskalya'nın bu aya denk gelmesi olduğunu ifade etti.



Domuz gribi haberlerinin de sektörün her şeye her an teyakkuz olma hali içerisinde olması gerektiğini gösterdiğini kaydeden Bilgili, dünyadaki her türlü olumsuzluklara rağmen İstanbul turizminin istikrarını sürdüreceğine inandıklarını ve çalışmaların bu doğrultuda yapıldığını dile getirdi.