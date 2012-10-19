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Yaşam

İstanbul'a şiddetli yağış uyarısı!

Yağışların İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale ’de görüleceği açıklandı

19 Ekim 2012 22:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda yarın İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli çevreleri ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı hava kütlelerinin etkisine gireceği belirtildi.

Yağışların İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale ’de kuvvetli, (20-50 kg/metrekare) Antalya il genelinde şiddetli (75-100 kg/metrekare) ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg’dan fazla) olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Cumartesi günü kuzeybatı kesimler ile güneydoğu bölgelerde 2-4 derece, Pazar günü yurdun güneybatı kesimlerinde 4-6 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Pazar günü ise güney ve batı bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege , Batı Akdeniz , İç Anadolu ’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ifade edildi. 

Yapılan uyarıda, "Yağış sebebi ile yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu vb. gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. 

 

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