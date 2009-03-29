

A Milli Takımımız'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Arda Turan, İspanya maçının ardından yaptığı açıklamada, maçta net pozisyonlar yakaladığımızı ancak değerlendiremediğimiz söyledi.



Arda Turan sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, özellikle ilk 60 dakika çok iyi mücadele ettik. Net pozisyonları bulan taraf bizdik, cesur şekilde iki forvetle oynadık. Golü yedikten sonra, İspanya da topa sahip olmayı da seven bir takım ve daha rahat oynadılar. Ali Sami Yen'de kendi evimizde daha iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Bu grupta İspanya'yı yenmek her takım için avantaj sağlayacaktır. Burada puan alamadık, İstanbul'a sakladık kendimizi diyebiliriz.



Çok üst seviye maçlarda oyuncular pozisyonlarına sağdık, mücadele şeklinde geçer. Önemli olan takım oyuncusu olmaktır, ilk 60 dakikada pozisyon bile vermedik. Karşı tarafta da yıldız oyuncular vardı, onlar da etkili olmadı ve basit oynadılar. Barnebau'da İspanya'ya karşı oynamak kolay değil. İngiltere bile burada karşı sahaya düzgün geçemedi. Benim de bir pozisyonum vardı ama topu kontrol edemedim. Hem kendimden hem de takım arkadaşlarımdan çok memnunum."





