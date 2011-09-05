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Yaşam

İstanbul'a sağanak geliyor

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da 9 Eylül Cuma günü etkili yağış bekleniyor.

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da 9 Eylül Cuma günü etkili yağış bekleniyor.


Haftayı kuzey rüzgarlarının etkisinde geçirecek İstanbullular bu yüzden bunalmayacak ama güneş de haftanın son gününe kadar yüzünü göstermeye devam edecek.


Ancak Cuma günü sabah erken saatlerden itibaren gökyüzünün bulutlarla kaplanması ardından yağmurun etkili olması bekleniyor.


Cuma günü aynı zamanda kuzeyli rüzgarların özellikle Karadeniz'de kuvvetlenmesi bekleniyor.


Yıldız / Karayel istikametlerinden eseceği öngörülen rüzgarların palamut peşinde koşan balıkçıları zorlayacak kuvvetlere uluşacağı tahmin ediliyor.

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