-İSTANBUL'A ÖZEL DOLMUŞ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Müdürü Tufan Akdeniz, İstanbul'da dolmuşçular için hazırladıkları özel modelinin prototipinin bu ayın sonunda bitmiş olacağını ve örnek araç hakkında müşteri görüşleri alınarak araca son hali verileceğini bildirdi. Akdeniz, Sprinter modelinin sağlamlığı, yakıt ekonomisi, düşük bakım maliyetleri ve güçlü ikinci el değeri ile sadece personel-okul servisi ve turizm müşterilerinden değil hat minibüsü müşterileri tarafından da talep gördüğünü belirtti. Personel servisi, okul servisi ve turizm taşımacılığı için bu amaçlara ve ilgili yasal mevzuata uygun araç versiyonlarının mevcut olduğunu dile getiren Akdeniz, ancak hat minibüsü için özel bir modellerinin şimdi hazırlandığını kaydetti. -TÜRKİYE İÇİN ÜRETİLDİ- Burada kişinin kendi imkanlarıyla yaratabildiği en iyi şartları kendilerinin bir bütün halinde en ekonomik şekilde sundukça, müşterilerle ortak başarılı operasyonlar yapabildiklerine işaret eden Akdeniz, bunun için Sprinter'in pazar payının son 3 yılda iki katına çıktığını dile getirdi. İstanbul'da dolmuşçulara özel olarak hazırladıkların aracın prototipin temmuz ayı sonunda bitmiş olacağını dile getiren Akdeniz, daha sonra örnek araç hakkında müşteri görüşlerini alarak, araca son halini vereceklerini bildirdi. Akdeniz, yeni aracı gerekli teknik izinler ile dokümantasyonu takiben Eylül ayında müşterilerimizin beğenisine sunacaklarını dile getirerek, bu araçların tamamen Türkiye için Almanya'da üretildiğini ve Türkiye'de üst yapılandırılmış olacağını kaydetti. Sadece İstanbul'da 5 bin-6 bin adetlik bir pazar olduğuna işaret eden Akdeniz, ''Bu pazarda da kısa-orta vadede yüzde 10'luk pazar payı almayı öngörüyoruz'' dedi. Tufan Akdeniz, Sprinter üretiminin çok esnek olduğunu vurgulayarak, ihtiyacı olana klimalı-klimasız, otomatik vites, 4x4, hava süspansiyonlu gibi bir çok özelliği sunabildiklerini belirtti.