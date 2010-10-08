-İSTANBUL'A MOODY'S MÜJDESİ İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu Moody's Investors Service, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2010 yılı başında ''Ba2''ye yükselttiği kredi notu ve ''Durağan'' olarak belirlediği görünümünü ''Pozitif'' olarak değiştirdi. İBB açıklamasına göre, Moody's, sağlam bütçe denetimi ve likidite yönetimi sergileyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyük çaplı yatırım projelerinin finansmanı ve itfasında avantajlı konumunu koruyacağına olan inancını vurguladı. Açıklamada, şöyle denildi: ''Bu bağlamda, 05 Ekim 2010 tarihli Raporda, Türkiye'nin kredi notu paralelinde, Belediyemizin daha önce ''Ba2'' olan kredi notu korunurken, ''Durağan'' olan görünümü ise ''Pozitif'' olarak değiştirilmiştir. Moody's İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bütçesinin, değerli menkul kıymetler ve finansal varlıklar da dahil olmak üzere kentin sağlam bilançosunun sürdürülebilir olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden sağlam mali yönetimi ve kendi akranlarında olmayan bir finansal esnekliği yansıttığını belirtmektedir. Büyükşehir belediyesinin faaliyet gelirlerindeki üstün performansın yanı sıra yüzde 50'den fazla hissesine sahip olduğu şirketlerden özellikle İGDAŞ, İDO ve ULAŞIM A.Ş'nin önemli birer finansal varlık olarak verdikleri hizmetlere devam ettikleri de Moody's Raporunda vurgulanmaktadır.'' Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, hem uluslararası piyasalardan düşük maliyetli kaynak temin etmek, hem de yurt içinde ve yurt dışında belediyenin finansal performansını ölçmek, şeffaflığı sağlamak ve güvenilirliğini daha da pekiştirmek amacıyla 1999 yılından bu yana global finans çevrelerince itibar görmüş uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarıyla çalıştığı belirtildi.