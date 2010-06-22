İstanbul'a kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!

T24 - Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu yakasında ve Gebze çevrelerinde şiddetli yağış, İstanbul çevresi ve İğneada açıklarında da kuvvetli rüzgar beklendiğini açıklarken, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ile olası sel ve yıldırım düşmesiyle ilgili olarak dikkatli olmaları çağrısında bulundu.



İstanbul ve İğneada çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan ''meteorolojik uyarıda'', İstanbul'un Marmara Denizi sahil kesimindeki ilçelerinde ve Kırklareli İğneada çevrelerinde yağış geçişleri anında kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.



Uyarıda saat 23.50'ye kadar etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.





Sağnak yağış ile olası sel ve yıldırım uyarısı





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bir dğer uyarısı da İstanbul Anadolu yakasında (Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe) ve Kocaeli Gebze çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği şeklinde oldu.



Uyarıda sel, dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.





