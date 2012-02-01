İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı

T24 - İstanbul’da gece etkisini arttıran kar yağışı hayatı durdurdu. Trafik felç oldu, birçok araç yollarda kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Küçükçekmece'den Topkapı'ya metrobüs seferleri yapılamadı. İDO ve uçak seferleri de iptal edildi. Tuzlama çalışmaları yetersiz kaldığı için kar lastiği ile yola çıkanlar bile kayıp kazalara neden oldu. Ancak zinciri olan araçların ilerleyebileceği yollarda İstanbulluların bu sabah işlerine ulaşması çok uzun zaman aldı. Arnavutköy'de kar kalındığı 47 santime ulaştı. Ancak Marmara asıl kar şokunu yarın yaşayacak. Meteoroloji "Yarın daha kötüsünü hazırlıklı olun" şeklinde uyardı.





İstanbul’da gece boyunca etkili olan kar yağışı, yolların karla kaplanmasına neden oldu, araçlar özellikle ara sokaklarda gitmekte zorlandı.



Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.



Bu sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, araç bulmakta zorluk çekti. Otomobillerini evde bırakanlar da toplu taşım araçlarına akın etti. Çok sayıda servis aracı yollarda kaldı. Birçok kişi yoğun kar altında, yürüyerek işyerlerine ulaşmaya çalıştı.



Otomobillerinin üzerini örten karları temizledikten sonra zor şartlara rağmen yola çıkan çok sayıda sürücü, yolda kaldı, trafikte büyük ölçüde tıkanmalar yaşandı.



Kar yağışı Bağcılar, Küçükçekmece, Esenler ve Sultangazi'de sabah saatlerinde daha da hızlandı. Ara yolların kapalı olması nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Minibüs ve otobüslerde ilerleyemeyince vatandaşlar yollarda kaldı. Özellikle Bağcılar'da birçok kişi, servis ve toplu ulaşım araçları gelmeyince çareyi yürümekte buldu.



Kentte bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı görüleceği bildirildi.



Yetkililer, özel araçlarını kullanmamaları, toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri konusunda İstanbulluları bir kez daha uyardı.

TEM trafiğe kapatıldı



TEM otoyolu Atatürk Havalimanı sapağından itibaren TEM Otoyolunun bir kısmı ile Basın Ekspress yolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Kar küreme ve yol tuzlama ekipleri yaklaşık 5 km'lik alanda çalışma yapıyor.

Uçak ve İDO seferleri iptal edildi



Ayrıca, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle bazı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti.



İDO'dan alınan bilgiye göre, saat 07.00'deki Yenikapı/Bandırma hızlı feribot seferi ile 07.30'daki Bandırma/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



Bu arada, saat 09.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi ile 18.30'daki Bandırma/Yenikapı hızlı feribot seferlerinin de hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.



İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndan sabah saatlerinde iç ve dış hatlarda yapılması planlanan 87 uçuş iptal edildi. İptallerin 41’i dış hat seferlerinde 46’sı da iç hat seferlerinde oldu.





İstanbul'da kar kalınlığı 47 cm'ye ulaştı



İstanbul’da dün akşam 21.30 civarı yeniden kuvvetlenen ve hiç durmaksızın yağan kar, mevcut kar kalınlıklarının 8 ila 25 cm arasında artmasına neden oldu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nden yapılan açıklamaya göre bazı semtlerde ölçülen kar kalınlıkları şu şekilde:



"Eyüp, Aksaray, Beşiktaş:15 cm, Şile, Silivri, Bağcılar: 20 cm, Bakırköy, Bayrampaşa: 25 cm, Kağıthane, G.O.Paşa, Avcılar, Maltepe, Ümraniye: 28 cm, Kartal, Beykoz, Kayışdağ: 38 cm, U.Mumcu, Kurtköy, Çekmeköy, Çavuşbaşı, Hadımköy, Arnavutköy: 47 cm"

Yollar kapandı



İBB, yoğun kar yağışı ve tipinin sabah saatlerinde Avcılar, Beylikdüzü, Sefaköy, Küçükçekmece, İkitelli, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler ’de çok etkili olduğunu belirtti. Bu güzergahlarda tüm ekipler takviye edilerek kürüme ve tuzlama çalışması yaptığı ifade edilirken "Ancak yoğun tipi nedeniyle tekrar aksamalar oldu. Meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle de trafik sıkışıklığı meydana geldi" denildi.





Kar gitmedi, daha da etkili olacak



Doğan Haber Ajansının meteorolojik tahmin istasyonlarından derlediği bilgilere göre, özellikle İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı yarından itibaren Marmara Bölgesi'nin tamamında gözlenecek.





Akşam saatlerinde İstanbul'da çok etkili olacak



Perşembe günü, her geçen saat etkisini arttıracak kar yağışının aralıksız sürmesi, akşam saatlerinde ise İstanbul'da çok etkili yağması bekleniyor. Kentin tamamında gözlenecek bu yağışın bugüne kadar gerçekleşen kar yağışından daha de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü kar yok



Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceyarısından itibaren kar yağışı etkisini azaltacak ve cuma günü Marmara Bölgesini'de İstanbul'u da terkedecek..

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Rize, Artvin ve Hopa ile öğle saatlerine kadar, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Zonguldak, Düzce, Bartın ve İnebolu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.





Kuvvetli rüzgar uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan diğer bir açıklamada ise, karın yanında bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu. Rüzgarın; Marmara, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı (Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars,Tunceli, Malatya, Elazığ) ile Sivas, Kayseri , Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, vatandaşların bu nedenle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği de ifade edildi.







Uçak, İDO ve vapur seferleri iptal



İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndan sabah saatlerinde iç ve dış hatlarda yapılması planlanan 183 uçuş iptal edildi. Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle de İDO bazı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti. Tipi nedeniyle şehir hatları vapurları seferleri de yapılamıyor.



İstanbul’da etkili olan kar yağışı Atatürk Havalimanı’ndaki uçak seferlerinde de iptal ve gecikmelere yol açtı. Türk Hava Yolları, yurt genelinde çeşitli meydanlardan yapılması gereken karşılıklı 183 iç ve dış hat seferini iptal etti.



THY’nin Atatürk Havalimanı’ndan yapılması gereken TK 2504 Bodrum, Tk 2552 Dalaman, Tk 2662 Sivas, Tk 2654 Erzincan, TK 2704 Erzurum, TK 2842 Sivas, Tk 2200 Kahramanmaraş, TK 2008 Nevşehir, TK 2714 Kars, Tk 2222 ve TK 2226 Gaziantep TK 2692 Muş ve TK 2684 Batman seferlerini iptal ederken, Ankara ve İzmir’e olan bazı seferler de yapılamadı.



THY dış hatlarda da Sofya, Bükreş, Moskova, Prag, Stockholm, Berlin, Kiev, Basel, Donetksk, Tiran, Kopenhag, Barselona, Malaga, Zagrep, Lyon, Saraybosna, Selanik, Kahire, Toulouse, Budapeşte, Dublin, Milano, Priştine, Batum, Beyrut, Helsinki ve Tiflis’in aralarında bulunduğu çok sayıda seferi iptal etti.



Atatürk Havalimanı’nda bir çok seferde gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürü Celal Özuğur,yaptığı açıklamada havalimanındaki pist ve taksi yollarını açık olduğunu ancak aprondaki park yerlerinde kar temizleme çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Bu arada tipi nedeniyle havalimanıdaki görüş mesafesi 300 metreye kadar düştü.

Sabiha Gökçen Havalimanı pisti 2 saat kapandı



Bu arada Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı’nda da sabah saatlerinde pistin kapalı olması nedeniyle uçuşların yaklaşık 2 saat yapılamadığı belirtildi. Pegasus Havayolları bu limandan yapması gereken PC 148 Antalya, PC 4120 İzmir ve PC 166 Kayseri seferlerini iptal etti.Yetkililer, pistin şu anda uçak iniş ve kakışına elverişli olduğunu ifade ettiler.

Bilgi alarak havalimanına gelin



Yetkililer,yolcuların havayolu şirketlerinin web siteleri ve çağrı merkezlerini arayarak uçuşlarının durumu hakkında bilgi alarak havalimanına gitmeleri konusunda da uyardılar.



THY yetkilileri, de yolcuları, mağdur olmamaları için havalimanına gelmeden önce "444 0 849" no’lu Çağrı Merkezi’ni arayarak uçuşlarla ilgili bilgi alabileceklerini bildirdi.

İDO'dan sefer iptalleri



İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle bazı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti.



İDO'dan alınan bilgiye göre, İDO'nun, saat 08.00 Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü ve saat 09.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.



İDO'nun saat 17.15 Bostancı-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu deniz otobüsü seferinin de yapılamayacağı belirtildi.



İDO daha önce saat 07.00'deki Yenikapı/Bandırma hızlı feribot seferi ile 07.30'daki Bandırma/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiğini, 18.30'daki Bandırma/Yenikapı hızlı feribot seferlerinin de hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacağını bildirmişti.





İşte 5 günlük haritalı hava tahmini:























(Haritalar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alındı.)



