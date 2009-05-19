İstanbul'a kimin için geldi?



Fenerbahçe'nin Hollandalı Teknik Direktör Frank Rijkaard'ı İstanbul'a getirdiği iddiası dün gündeme bomba gibi düştü.



Sabah Gazetesi'nde bugün yer alan haber şöyle devam ediyor: "21. dönem milletvekili Rasim Zaimoğlu, dün Kanaltürk'teki Telegol programına bağlanıp Rijkaard'ın 1 Mayıs'ta İstanbul'a geldiğini açıkladı. Dün Sabah'ın telefonla ulaştığı Filipinler İstanbul Fahri Başkonsolosu Zaimoğlu, "1 Mayıs'ta Filipinler'den dönüyordum. Uçağımıza Dubai'den Rijkaard bindi. Bizimle İstanbul'a geldi. Sohbetimizde önümüzdeki sezon yeniden takım çalıştıracağını söyledi. 'G.Saray mı?' diye sordum. 'Hayır' yanıtı verdi. 'Fenerbahçe olabilir mi?' diye sorunca yanıt vermedi. İstanbul'a inince de iki özel görevli tarafından karşılanıp hemen pasaport kontrolüne götürüldü" ifadesini kullandı.



MENAJERİ AÇIK KAPI BIRAKTI



Sabah, iddia üzerine Hollandalı'nın menajeri Perry Overeem'e de telefonla ulaştı. Overeem, ilk görüşmede "Türkiye'den arıyoruz" deyince için "Müsait değilim. 3 saat sonra arayın" yanıtını verdi. Overeem, üç saat sonraki konuşmada ise yanındakilerden rahatsız olmuş gibi bir izlenim uyandırdı. "İstanbul'da mısınız?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Overeem, Rijkaard'ın İstanbul'a gelmediğini öne sürdü. Fenerbahçe'den teklif almadıklarını açıklarken açık kapı bıraktı. Overeem, "Fenerbahçe'den teklif almadık ama Rijkaard İstanbul'u çok seviyor. Böyle bir teklif gelirse, kesinlikle değerlendirmek isteyecektir" diye konuştu. Bilindiği gibi yönetici Neşet Yalçın geçtiğimiz hafta sonu teknik direktör konusunu halletmek üzere Hollanda'ya gitmiş, Hollanda basını Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Bert van Marwijk ile görüştüğünü öne sürmüştü.



BARCELONA'DAN FENERBAHÇE'YE



Tam adı Franklin Edmundo olan Surinam asıllı Rijkaard, antrenörlük kariyerine Hollanda Milli Takımı'nda Hiddink'in yanında başladı. Hiddink ayrılınca, tecrübesiz olmasına rağmen milli takımın başına geçti. Euro 2000'de Hollanda'ya oynattığı futbolla takdir topladı. Ancak İtalya'ya penaltılarla elenince istifa etti. 2001-02 sezonunda Sparta Rotterdam'ı çalıştırdı. 2003'te Barcelona'nın başına getirildi. Bu takımda büyük başarılar elde etti. 2008'de görevinden ayrıldı. Rijkaard futbolculuğunda da Van Basten ve Gullit'le birlikte Milan'a tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşatmıştı."