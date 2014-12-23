İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, "Şu an itibarıyla yakın bir tarihte İstanbul'un kar yağışı alması beklenmiyor, 15-20 Ocak 2015'den itibaren İstanbul kar yağışı alacak" dedi.

İstanbul'un kışının genellikle ocak ortasında başladığını ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla yakın bir tarihte İstanbul'un kar yağışı alması beklenmiyor, 15-20 Ocak 2015'den itibaren İstanbul kar yağışı alacak. Geçtiğimiz yıllarda bu tarihlerde bir günlük kar yağışı alıyorduk. Bu sene bizi teğet geçti. Kartepe, Kartalkaya o tarafların tamamı aldı ama İstanbul'u teğet geçti. 28 Aralık'ta yine bir soğuk hava dalgası var, yine yağışlar görülecek. İstanbul klasik kış yağışlarını yağmur şeklinde alacak."

El Nino etkisi

Köse, bu yıl El Nino'nun etkisiyle deniz suyu sıcaklığının hala yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Bunun en büyük ispatı da hafta sonu yurdumuzun bir tarafında kar yağışları olurken, Antalya'da insanlar denize giriyor. Neden? Çünkü deniz suyu sıcaklığı 20 derece, hava sıcaklığı 20 dereceydi. Dolayısıyla denizin soğuması lazım. Denizin soğuması da ocağın sonlarını bulacaktır" diye konuştu.

Aralık ayına kadar İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde yağış gerçekleştiğine dikkati çeken Köse, şöyle devam etti:

"Ama aralık ayı maalesef normalin çok altında kaldı. Aralık ayı yurdumuzda en fazla yağış alan aydır ama sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, yağış ise altında kaldı. Bu durum da barajların seviyesini, aralık ayında yükseliyor gibi gözükse de esasında biraz sekteye uğrattı. O yüzden vatandaşlarımız yine su tasarrufuna devam etmeli çünkü barajları yağışlar kış boyunca yağsa bile tamamen dolduramıyoruz, buna dikkat etsinler."

Köse, yurdun doğu kesimlerinde kar yağışlarının devam edeceğine değinerek, 4-5 gün yurt genelinde yağış olmayacağını ama 27 Aralık'tan sonra yurt genelinin yeniden yağışlı bir hava akımının etkisi altına gireceğini dile getirdi.

Kışın başlangıcı

Köse, atalarımızın kışın başlangıcı olarak "22 Aralık" tarihini gördüklerini anımsatarak, bu tarihe de "erbain" isminin verildiğini anlattı.

Erbainin 22 Aralık'ta başlayıp 30 Ocak tarihine kadar sürdüğünü belirten Köse, "İlk 40 güne erbain deniyor. 30 Ocak'ta başlayıp 21 Mart'a kadar süren zamana ise 'hamsin' adı veriliyor. Erbaini tehlikeli bulurmuş atalarımız. Sonbahardan kışa girerken havalarda keskin düşüşler, artışlar olduğu ve insanları direkt hasta ettiği için atalarımız bu süreci tehlikeli görmüşlerdir" diye konuştu.