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Yaşam

İstanbul'a kar izni İSTANBUL (A.A)

31 Ocak 2012 03:49

-İstanbul'a kar izni İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - İstanbul Valiliği, kar birikintileri ve buzlanmanın meydana getirebileceği olumsuz etkiler göz önüne alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ve hamilelerin yarın idari izinli sayılmalarına karar verdi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Meteoroloji yetkililerince; İstanbul İlinde devam eden kar yağışının zamanla etkisini arttırarak Çarşamba günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklendiği, kar yağışının, kuvvetli poyrazla birlikte yer yer sağanak ve tipi şeklinde devam edeceği bildirilmektedir. Kar birikintileri ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında meydana getirebileceği olumsuz etkiler göz önüne alınarak, tedbir amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özürlü personel ile hamilelerin 31 Ocak 2012 Salı günü bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.''

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