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Yaşam

İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da kuvvetli yağmur şeklinde görülen yağış saat 18.00 den itibaren kar yağışına dönüşecek.

18 Aralık 2009 02:00

 T24-Meteorolojik tahminlere göre pazar günü Trakya'da etkili kar yağışı bekleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren Trakya'nın tamamı ve İstanbul'da kuvvetli yağmur şeklinde görülen yağış saat 18.00 den itibaren kar yağışına dönüşecek. Kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın tamamında etkili olacak. Pazarı pazartesi bağlayan gece de devam etmesi beklenen kar yağışının İstanbul'un Silivri ve Çatalca gibi uzak ilçelerinde bu bölgede kalan oto yollarda etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren türkiye'ye girecek soğuk ve kar yağışı halen Romanya ve çevresini etkiliyor. Soğuk havanın önce yunanistan'in içi kesimlere daha sonra da trakya'ya ulaşması bekleniyor.

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