-İSTANBUL'A KAR GELDİ İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde devam edeceğini, yarın ise genelde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini söyledi. Yıldırım, İstanbul'da hava sıcaklığının düne göre 15 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına indiğini ifade etti. Hava sıcaklığının bugün ortalama 3 derece olacağını, sıcaklığın akşama doğru 1 dereceye ineceğini vurgulayan Yıldırım, etkili yağışların kentin yüksek noktalarında zaman zaman kar yağışı olarak görüldüğünü belirtti. Yıldırım, yarın hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 5, pazar günü de en düşük 1 en yüksek 6 derece olarak tahmin edildiğini ifade ederek, ''Yağışlar bugün yağmur ve karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde devam edecek. Yarın ise genelde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Yağışların pazar günü ise hafif şekilde karla karışık yağmur ve kar yağışı olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz'' diye konuştu. -POYRAZ UYARISI- İstanbul'da şiddetli yağmurla birlikte poyraz fırtınasının hakim olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Poyraz fırtınası ile rüzgar 70-80 kilometre hızla esiyor. Poyraz fırtınası yarın daha da kuvvetlenecek. Saatte 90-95 kilometreye çıkmasını bekliyoruz. Pazar günü öğlen saatlerinde fırtınanın normale dönmesini bekliyoruz. Poyraz fırtınası nedeniyle özellikle yarın çatıların uçma tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Fırtınanın Marmara ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetli olmasından dolayı deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmalarını bekliyoruz. Balıkçıların da tedbirli olmaları gerekiyor.'' -YAĞIŞ MİKTARLARI- İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Yıldırım, en fazla yağış görülen yerlerin Avrupa yakasının sahil kesimleri olduğunu belirterek, son 5 saattir devam eden yağışlar sonucu metrekareye düşen yağmur miktarının Florya ve Eminönü'nde 47, Sarıyer'de 38, Göztepe'de 32, Kumkapı'da 34, Çatalca'da 28, Samandıra'da 23 ve Kartal'da 20 kilogram olarak ölçüldüğünü bildirdi.