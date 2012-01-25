İstanbul'a kar bu sefer daha etkili geliyor!

T24 - CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, cuma günü için İstanbul'a kar uyarısında bulundu. Bu sefer fırtınanın daha etkili olacağını belirten Sürmeli, "Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Bu kez kar yaşadığımız son kardan daha etkili olacak" dedi. Sürmeli hafta sonu ise karın hafifleyeceğini belirtti. Yarın saat 18.00'e kadar İzmir, Aydın, Muğla ile zamanla Manisa çevrelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.





Ankara'da dün akşamdan itibaren beklenen kar yağışı geceden itibaren etkili oldu. Ankara beyaz örtü ile kaplanırken Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler olumsuzluk yaşanmaması için gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışı sırasında hızla giden bir araçtan sarkarak tehlikeli hareketler yapan bir vatandaş dikkatlerden kaçmadı. Ankara'nın imgelerinden Kuğulu Park'taki kuğular kar yağışından olumsuz etkilendi.

Kamu kurumlarında hamileler ve hastalara 2 gün izin



Ankara Valiliği, başkentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli bayanların, kalp ve böbrek yetmezliği, kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği ve kronik hastalıkları olanlar ile engelli kamu personelinin bugün ve yarın izinli sayılmalarını kararlaştırdı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarından, soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olduğu kentte buzlanma ve don olayı meydana gelebileceğinin anlaşıldığı belirtildi.



Açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2012 tarih ve 2012/1 sayılı tavsiye kararı uyarınca İlimiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli bayanlar, kalp ve böbrek yetmezliği ile kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği ve kronik hastalıkları olanlar ve engelli kamu personelinin 25-26 Ocak 2012 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Ankara Valiliğince uygun görülmüştür” denildi.

Kar İstanbul'a geliyor!



Bu gece Trakya'da başlayacak kar yağışının gün içinde iç kesimlere doğru ama etkisini artırarak ilerlemesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre Marmara Bölgesinin büyük bölümünde gece yarısından itibaren yağış kar şeklinde gerçekleşecek. Edirne - Kırklareli'de başlayacak kar yağışının günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'a doğru ilerlemesi ve bu sırada da etkisini artırması bekleniyor.

Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre yarın saat 18.00'e kadar İzmir, Aydın, Muğla ile zamanla Manisa çevrelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.



Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları isteniyor.

Doğu'da kış



Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 23 derece ile Erzurum'da ölçüldü.



Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sibirya yüksek basınç sisteminin etkisi altında bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 23, Ağrı'da 22, Kars'ta 21, Ardahan'da 20, Iğdır, Erzincan ve Bayburt'ta 10 derece olarak ölçüldü.



Günün en yüksek hava sıcaklıklarının da yine sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 12, Ağrı'da 11, Erzurum'da 9, Bayburt'ta 6, Erzincan'da 3, Ardahan'da 2 olması bekleniyor.



Bölgede kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 80, Ağrı'da 69 ve Iğdır'da 7 olmak üzere toplam 156 köyle ulaşım sağlanamıyor.



Ulaşımın sağlanamadığı köylerde özellikle hasta nakillerinde sıkıntı yaşanıyor. Erzurum'da son 24 saatte, yolu ulaşıma kapalı olan köylerden bir hasta, karla mücadele ve sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.



