İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeybatı ile zamanla güneybatı kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in kuzey kesimleri, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karaman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kar uyarısı

Son verileri değerlendiren CNN Türk meteoroloji mühendisi Bünyamin Sürmeli ise ay sonu için uyardı. Kasım ayının son haftası için ciddi bir soğuk hava dalgasının görüldüğünü belirten Sürmeli, Marmara bölgesi için yılın ilk karının sinyalini verdi. Ayın son haftası için vatandaşların kar soğuğuna şimdiden hazırlanması yönünde uyarı yapan Sürmeli, göstergelerin tam net olmamakla birlikte İstanbul'a mevsimin ilk karının yağabileceğini işaret etti.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 15

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 16

İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde yer yer puslu 17

Bursa: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 15

Adana: Az bulutlu ve açık 23

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Az bulutlu ve açık 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18