-İSTANBUL'A ''İKİNCİ BOĞAZ'' ÇALIŞMASI YOK ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'da ikinci bir boğaz oluşturulacağı yönündeki haberle Bakanlığının hiçbir alakası olmadığını belirterek, ''Habere konu olan güzergahta bir çalışmamız yok'' dedi. Bir gazetecinin, ''İstanbul'a Manhattan gibi ikinci bir boğaz yapılacağı yönünde bir haber var. Bu haber doğru mu? Çalışmalara başlandığı yönünde ifadeler var'' sorusuna Yıldırım, ''Bu haberle bizim bakanlığımızın hiçbir alakası yok. Habere konu olan güzergahta bir çalışmamız yok. Zannediyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bizim bir çalışmamız yok, projemiz de yok. Hayallerin sınırı olmaz. Vizyonsuz hayal de kaos olur'' karşılığını verdi. -ERİŞİMİ ENGELLENEN İNTERNET SİTELERİ- Yıldırım, erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin bir soru üzerine de, bu internet sitelerinin sorunun çözümü için yargıya başvurmaları gerektiğini belirterek, ''Çifte standart istemiyoruz. Bu siteler başka ülkelerde bu ülkelerin kurallarına harfiyen riayet ediyorlar. Orada yerli sürümleri var, temsilcileri var, muhatap alınacak insanlar var, Türkiye'de bu yok. Biz bunun doğru olmadığını söyledik. Önce bunu yapsınlar'' diye konuştu. Erişimi engelleme kararlarının ancak bir üst mahkemeye yapılacak itirazla kaldırılabileceğini anlatan Yıldırım, erişimi engellenen sitelerin yöneticilerinin öncelikle Türkiye'deki kurallara uygun hareket etmeleri gerektiğini, bu gerçekleştikten sonra gerekirse düzenleme yapabileceklerini kaydetti. Yıldırım, ''Bizim kapımız her zaman açık, hiç kimseye kapıyı kapatmadık. Türkiye bir hukuk devletidir. Herkes hukuka uygun hareket etmeli'' dedi. Erişimi engellenen sitelerin, ''Bana özel düzenleme yapın'' talebinde bulunduklarını dile getiren Yıldırım, bu tür bir faaliyette bulunamayacaklarının altını çizdi.