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Çevre

İstanbul'a hayat veren barajlar suya doydu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 80'in üzerine çıktı

05 Mart 2009 02:00

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 80'in üzerine çıktı.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan ve 868 milyon 674 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su rezervi bugün itibariyle son 2 yılın en yüksek su miktarı olan 696 milyon 826 bin metreküpe, doluluk oranı da yüzde 80,22'ye ulaştı.

16 Şubat'ta barajlardaki doluluk oranı 70,13 iken, su miktarı da 609 milyon 236 bin olarak ölçülmüştü.

Geçen yıl barajlardaki en yüksek su rezervi 11 Nisan 2008 tarihinde 382 milyon metreküpe, doluluk oranı da yüzde 43,94'e çıkmıştı. Geçen yılın en düşük su rezervi ise 25 Eylül 2008 tarihinde gerçekleşmiş, toplam su rezervi 137 milyon metreküpe, doluluk oranı da yüzde 15,72'ye inmişti

İSKİ verilerine göre, İstanbul'un barajlarında 2006 yılında yüzde 96,63 olan doluluk oranı, 2007 yılında yüzde 55,15'e, 2008 yılında da yüzde 29,23'e düşmüştü.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki mevcut su hacmi ve doluluk oranları şöyle:

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