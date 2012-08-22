İstanbul'a göç durmuyor

İstanbul'a, 2009-2011 yılları arasında 889 bin 960 kişi göç etti. Aynı dönemde 665 bin 595 kişi ise kentten ayrıldı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın, MHP İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın yazılı soru önergesini yanıtladı. Yanıta göre, 2010-2011 dönemi için İstanbul'un toplam nüfusu 13 milyon 624 bin 240 olarak belirlendi.

İstanbul'a, 2007-2008 arasında 374 bin 868, 2008-2009 arasında 388 bin 467, 2009-2010 arasında 439 bin 515, 2010-2011 yılları arasında ise 450 bin 445 kişi göç etti.

Kente 2007-2011 yılları arasında en fazla göç sırasıyla Tokat, Ankara, Ordu, Kocaeli ve İzmir'den, en az göç ise Burdur, Kilis, Karaman, Uşak ve Hakkari'den oldu.

Bu periyotta, İstanbul'a gelenler olduğu gibi gidenler de oldu. 2007-2008 arasında 348 bin 193, 2008-2009 arasında 348 bin 986, 2009-2010 arasında 336 bin 932, 2010-2011 yılları arasında ise 328 bin 663 kişi kentten ayrıldı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un aldığı göçte 15 yaş ve üzeri nüfusta, bitirilen eğitim düzeyi açısından yüzde 25,54 oranla lise veya dengi okul mezunlarının birinci sırada yer aldığını belirtti.

Yılmaz, Türkiye'de 2010 yılında fertlerin yüzde 60'ının kendi evinde, yüzde 22,1'inin kirada, yüzde 1,2'sinin de lojmanlarda, yüzde 16,8'inin ise diğer kategorisinde oturduğunu bildirdi.