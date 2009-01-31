İstanbul'a gelince 'lanet olsun' diyorum

Aysun Kayacı, Batılı ülkelerden İstanbul'a geldiği zaman 'lanet olsun' dediğini anlattı.



'Haydi Gel Bizimle Ol' programında Aysun Kayacı'nın İstanbul ile ilgili sözleri dikkat çekiciydi.



CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut başkan ve AKP'nin adayı Kadir Topbaş arasında rekabete yol açması tahmin edilen belediye başkanlığı yarışı programın konuları arasında yer aldı.



Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Aysun Kayacı, "Yesinler ama işe yarayan işler de yapsınlar" anlayışına tepkisini "Şu mantaliteden nefret ediyorum kusacağım yani; 'yesin işte aman yapsın yesin, yapıyor bir şeyler de yiyor'... Hayır abi, yemesinler yani. Niye yiyor?" şeklindeki ifadelerle dile getirdi.



Doğma büyüme İstanbullu olduğunun altını çizen Aysun Kayacı, şimdiye kadar hiçbir şey yapılmaması durumunun mevcut olmadığını ancak yapılan işlerden kendisinin memnun olmadığını dile getirdi. Kayacı, "Elbette bir şey yapacaklar yani, 10 küsur yıldır" dedi ve eleştirilerini şöyle sıraladı:



"Ayrıca ben yapılan icraatların pek çoğundan memnun, mutlu değilim. Çok değişik bir şey yok yani. Özellikle havaalanına indiğim andan itibaren, İstanbul'a geldiğim andan itibaren, özellikle de Batı'dan bir yerden geliyorsam yani 'lanet olsun' diyorum gördüklerime..."



Pınar Kür ise Hollanda'dan İstanbul'a yaptığı yolculukta yabancı bir havayoluna ait uçaktaki şu anonsa dikkat çekti:



"Uçak indi, hakikaten inanılmaz bir koku kapladı uçağı. Eyvah dedim lağım mı patladı diye. İngilizce anons yapıyor, 'Bu kokudan tedirgin olmayın. Bu İstanbul'un kokusudur. Kullanılan kömürden dolayı' diye."



