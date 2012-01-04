-İstanbul'a gelen turist sayısı 8 milyona ulaştı İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - İstanbul'a geçen yıl gelen turist sayısı 8 milyonu aştı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2011 yılını sonu itibarıyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısında, geçen yıla göre artış gözlendi. Önceki yıl 6 milyon 960 bin 980 olan yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yıl 8 milyon 57 bin 879 olarak gerçekleşti ve önceki yıla göre yüzde 16'lık bir artış ortaya çıktı. Gelen ziyaretçiler milliyetlerine göre incelendiğinde ise Almanlar birinci sırayı alırken, Almanları Ruslar, Amerikalılar, İtalyanlar ve Fransızlar izledi. Ziyaretçiler ülke bazında incelendiğinde de, 2010 yılına göre geçen yıl Japonya, İspanya ve İsrail'den gelenlerin sayısında bir azalma görüldü. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: ''Avrupa'daki mali krize, bölge ülkelerindeki siyasal krizlere rağmen İstanbul, turizm açısından başarılı bir yıl geçirmiştir. Etrafımızdaki bütün olumsuzluklara karşın yılı yüzde 16'lık bir artışla kapatmış olmamız ciddi bir başarı sayılır. Bu başarı İstanbul'da turizm siyaseti yaklaşımı doğrultusunda ortak bir uyum ve sinerji içerisinde çalışan tüm sektöre aittir. Bununla birlikte turizm altyapısını geliştirmede büyük katkı yapan yerel yönetimlere aittir. Bu açıdan sektör çalışanlarını ve şehrin tüm yöneticilerini tebrik ediyoruz. Önümüze baktığımızda ise mali ve siyasi krizler açısından 2012 yılının daha zor geçeceği görünüyor. Bu açıdan hem mevcut başarımızı korumak, hem de yeni bir başarıyı hedeflemek durumundayız. Bunu daha çok ve planlı çalışarak başarabiliriz. En büyük sermayemiz; her şeyin bir arada ve eksiksiz olarak bulunduğu İstanbul'un bizatihi kendisidir, şehrimizin ve ülkemizin konumunun giderek önem kazanmasıdır, İstanbul’un giderek küresel ve güvenli bir destinasyona dönüşüyor olmasıdır.''