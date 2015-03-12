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Yaşam

İstanbul'a gelen Japon iş adamları gasp edildi

Japon işadamlarından biri, başına aldığı darbe sonucu yaralandı

12 Mart 2015 09:35

İstanbul Bahçelievler'de, Mücevher Fuarı'na katılmak için İstanbul'a gelen 3 Japon işadamı sokak ortasında gasp edildi. Çantaların içindeki piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan mücevher takımını alan soyguncular kayıplara karıştı.

Bahçelievler Yenibosna'da 12-15 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan 40. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı'na katılmak için İstanbul'a gelen 3 Japon işadamı, gezmek için kaldıkları otelden dışarı çıktı.

Bu sırada, 2 şüpheli, Japon işadamlarını darp ederek ellerindeki piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan mücevher dolu çantayı alıp kaçtı.

Japon işadamlarından biri, başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaralı işadamı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gasp olayının ardından, Japon işadamları durumu kaldıkları otelin çalışanlarına bildirdi. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis, soyguncuların yakalanması için çevrede inceleme başlattı.

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