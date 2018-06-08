Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) araştırmasına göre, bu yılın ilk 4 ayında İstanbul'a gelen her 4 turistten biri Arap oldu.

TÜROB'un konuya ilişkin hazırladığı araştırmaya göre, Orta Doğu bölgesinden Türkiye'ye bu yıl gelecek turist sayısında çift haneli artış trendinin sürmesi bekleniyor. Arap turistlerin ilgisi Ramazan ayında da artarak sürüyor.

Orta Doğu bölgesinden Türkiye'ye gelen turist sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 44 artarak 3,6 milyona çıkarken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 45 artışla 703 bine ulaştı. İstanbul’a gelen ziyaretçiler içinde Arap ülkelerinden gelen ziyaretçilerin payı istikrarlı artışını sürdürürken, kenti ziyaret eden her 4 turistten biri Arap oldu.

İstanbul'da 2010'da toplam ziyaretçiler içinde yüzde 10 olan Arap turistlerin payı 2017'de tüm zamanların rekoru ile yüzde 24,3'e yükseldi. Geçen yıl kente gelen 10 milyon 840 bin turistten Arap olanların sayısı 2 milyon 630 bine ulaştı. Arap turistlerin toplam turistler içindeki payı yüzde 24,3 oldu. Yılın ilk 4 ayında İstanbul'a gelen turist sayısı 4 milyon 200 bine ulaşırken, bu turistlerin 967 bini Arap oldu.

Lüks konaklama tesislerinin fazlalığı ve zengin Arap turistlere hitap eden lüks alışveriş imkanı nedeniyle İstanbul, Arap turistlerin ilk tercihi olurken, İstanbul'un yanı sıra Bursa, Bolu, Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon gibi yerler de hem gezmek hem de yerleşmek için Arap turistlerin diğer favorileri arasında yer alıyor.

En çok İstanbul arandı

TUROB değerlendirmesinde, Orta Doğu'da online rezervasyonların dünya ortalamasının üzerinde seyrettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Global Travel Insight raporuna göre, Orta Doğu'da yılın ilk çeyreğinde yapılan internet aramalarında en çok aranan destinasyonlar Amsterdam, Londra, İstanbul, Paris ve Manila oldu. Aramalar sonrasında yapılan rezervasyonlarda ise İstanbul ilk sırada yer alırken, onu Kahire, Dubai, Paris ve Mekke takip etti. Orta Doğu'da çok sayıda yabancı çalışan (expat) var. Orta Doğu'dan ülkemize gelen turistler arasında expat'ların yoğunluğu dikkate alınarak bölgede yapılacak tanıtım çalışmalarında bu hususun dikkate alınması gerekiyor."

Değerlendirmeye göre, Arap turistlerin rotalarındaki en önemli ve en çok rağbet gören ülke olan Türkiye, rakip ülkeler karşısında her bakımdan avantajlı konumda yer aldı. Son zamanlarda Arap turistler yeşil ve serin destinasyon tercihlerinin yanı sıra Muğla, Antalya ve Marmaris gibi sıcak ve denize kıyısı olan destinasyonlara da ilgi göstermeye başladı. Türkiye'nin Orta Doğu'da yakaladığı en önemli avantajlar; din, ortak kültür, doğa, vizelerin kaldırılması, ulaşım seçeneklerinin fazla olması ve Türk dizi filmlerinin televizyonlarda sıkça gösterilmesi olarak sıralandı.

Türkiye'ye bölgeden artan turizm talebi ile paralel yönde uçak seferleri de önemli oranda arttı.