İstanbul'a fırtına ve yağış geliyor

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Ağustos’a kadar mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında, 17- 27 Ağustos tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ve çoğunlukla 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu, fırtınalı, serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek İstanbul'da, yaz sıcakları bu akşam yerini serin ve yağışlı havaya bıracak.

Yağışlı havayla birlikte mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hissedilir derecelerde azalacak. Sıcaklık, 3- 4 gün süreyle mevsim normallerinin altına gerileyecek.

Yağmurun, cumartesi erken saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği ve İstanbul'da yıldırımlı, şimşekli, fırtınalı, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yaz yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.