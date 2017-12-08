T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

Haber: İnsan YALÇIN - İSTANBUL DHA Meteoroloji hafta sonu İstanbul'da fırtına beklendiğini duyurdu

08 Aralık 2017 15:05

Haber: İnsan YALÇIN - İSTANBUL DHA
Meteoroloji hafta sonu İstanbul\'da fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada,  \"Rüzgarın Marmara Bölgesi ve İstanbul\'da yarın sabah saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-60 km/saat);  gece saatlerinden sonra ise yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi beklenmektedir\" denildi. 
Rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedilirken kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberYALÇINDHA MeteorolojiMeteoroloji Genel MüdürlüğüMarmara Bölgesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24