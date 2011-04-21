-İSTANBUL'A ERGUVAN RENGİ OTOBÜSLER İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - ''İstanbul halkı otobüsünün rengini seçiyor'' kampanyasının sonucuna göre, İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin sefere koyacağı yeni otobüslerin rengi, oyların yüzde 34.54'ünü alan erguvan rengi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emirgan Korusu içindeki Beyaz Köşk'te düzenlediği basın toplantısıyla, ''İstanbul halkı otobüsünün rengini seçiyor'' kampanyasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, internet üzerinden sürdürülen kampanya, Amerika'dan Faroe Adaları'na, Dominik Cumhuriyeti'nden Almanya'ya, Tunus'tan Portekiz'e kadar çok sayıda ülke ve Türkiye'den 44 ilden toplam 172 bin kişi katıldı. Oyların yüzde 34,54'ünü alan erguvan rengi birinci oldu. İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin sefere koyacağı belediye otobüslerinde erguvan rengi kullanılacak.