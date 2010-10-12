-İSTANBUL'A EN BÜYÜK MEYDAN İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdare ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak yürütülen Çağlayan Meydanı'nda trafiğin yeraltına indirilmesine ilişkin inşaat çalışmaları 22 Ekim Cuma günü başlayacak. 6 ay sürecek çalışmalar sonucunda, İstanbul'da birçok miting ve yürüyüşe ev sahipliği yapan Çağlayan, 22 bin metrekarelik yayalaştırılmış alana sahip bir meydan haline gelecek. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Çağlayan Kavşağı, Piyalepaşa Bulvarı, Kağıthane Caddesi, Mecidiyeköy, Okmeydanı, D-100 karayolunun birleştiği nokta olan ve İstanbul'un en yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgelerden biri olarak bilinen Çağlayan Meydanı'nın yayalaştırılması için, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında 22 Ekim Cuma günü başlayacak inşaatla, 13 bin metrekarelik alanda yapılacak alt geçidin uzunluğunun 700 metre olacağı ifade edilen açıklamada, Çağlayan Kavşağı'nın, 2 katlı hale getirilerek, trafiğin yerin altına indirileceği kaydedildi. Açıklamada, bu şekilde İstanbul'da birçok miting ve yürüyüşe ev sahipliği yapan Çağlayan Meydanı'nın, 22 bin metre karelik yayalaştırılmış alana sahip bir meydan haline geleceği belirtilerek, Abide-i Hürriyet Parkı ile bütünlük içinde yapılacak meydan düzenlenmesiyle, bölgede oturan ve çalışanlar ile Avrupa'nın en büyük adliye sarayı olan İstanbul Adliyesi için sosyal bir merkezin oluşturulacağı bildirildi. Projenin, ileride yapılması planlanan metro istasyonu da dikkate alınarak planlandığına yer verilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce hazırlanan proje ile Kağıthane Caddesi (Şişli) - Çevreyolu ve Piyalepaşa yönünün 12 metre aşağıdan alt geçit ile Çevreyolu ve Piyalepaşa istikametine bağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, Kağıthane ilçesinin ana çıkışlarından biri olan Kağıthane yolunun 6 metre aşağıdan Şişli, Piyalepaşa istikametlerine yönlendirileceği kaydedilerek, Piyalepaşa Bulvarı istikametinden gelen araçların da 6 metre aşağıdan alt geçitle Kağıthane ve Şişli istikametlerine ulaşabilecekleri belirtildi. Çağlayan Kavşağı'ndaki trafiğin yeraltına alınması ve adalet sarayı ile beraber faaliyete geçebilmesi için 6 ay süreyle Çağlayan Meydanı'nın trafiğe kapatılacağı ifade edildi. -TOPBAŞ: ''İSTANBUL, EN BÜYÜK MEYDANINA KAVUŞUYOR''- Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3 kurum ile ortak bir projenin üretileceğini belirterek, ''İstanbul, en büyük meydanına kavuşuyor. Adliyenin açılışına yetiştirilecek ve inşaat başladıktan sonra yaklaşık 6 ayda tamamlanacak. Hem hızlı hem büyük bir çalışma olacak'' dedi. -ALTERNATİF GÜZERGAHLAR- Açıklamada, 6 ay sürecek inşaat süresince geçici trafik sirkülasyon projesinin belirlendiği ifade edilerek, buna göre Çağlayan Meydanı etrafında bulunan Çampark Sokağı'nın, D-100, Piyalepaşa-Çağlayan, Bahçeler Caddesi-Çağlayan ve D-100- Piyalepaşa bağlantısını sağlayacağı bildirildi. Açıklamada Çağlayan Kavşağı'na alternatif olarak belirlenen yollar ise şöyle sıralandı: ''Kağıthane-Mecidiyeköy-Zincirlikuyu güzergahı: Çağlayan Kağıthane yolu güzergahının Şevketpaşa Caddesi ile kesişen noktasından sağa dönülüp, Bahçelievler Caddesi ile kesiştiği noktadan sola dönülerek, bu doğrultu üzerindeki Çağlayan Kavşağı'ndan O-1 çevre yoluna çıkılacak. Yapılan yönlendirme ile Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu yönüne gidilecek. Şişli–Piyalepaşa-Topkapı güzergahı: Abide-i Hürriyet Caddesi güzergah doğrultusu üzerinden Taşocağı Caddesi'ne sağa dönülüp o doğrultu üstündeki adacıktan sola dönülerek, Yurt Sokak istikameti üzerinde devam edilecek. Bu doğrultu üzerinde Vatan Caddesi istikameti üzerinde gidilip o doğrultuda kesişen Vatan Caddesi, Kağıthane Caddesi ile bağlantı yoluna çıkılacak. Aynı güzergahta yönlendirilecek sürücülerin Vatan ve Kağıthane caddeleri bağlantı yolu ve Çağlayan Kağıthane yolu ile kesişen Şevketpaşa Caddesi üzerinde ilerleyip Bahçeler Caddesi'ne kesişen yoldan sola dönülüp o doğrultu üstünden Çağlayan Kavşağı üzerinden tekrar sola dönülerek, Piyalepaşa istikametine gitmeleri sağlanacak. Sürücüler, ayrıca Çağlayan Kavşağı'ndan da sağa dönülüp Topkapı istikametine de yönlendirilebilecek. Topkapı-Şişli güzergahı: Topkapı O–1 çevre yolu istikametinden, Çağlayan Kavşağı'ndan sağa dönülerek Piyalepaşa Bulvarı doğrultusunda kesişen Abide-i Hürriyet Caddesi'ne bağlanılıp Şişli istikametine gidilecek. Mecidiyeköy–Kağıthane güzergahı: Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki Dr. Cemil Bengü Caddesi'ne sağa dönülüp bu doğrultu üzerinde Yurt Sokak'a doğru sola dönülecek ve bu doğrultuda devam edilerek, Vatan Caddesi ile kesişen noktadan sola dönülüp Vatan ve Kağıthane caddeleri bağlantı yolundan Kağıthane yönüne gidilecek. Şişli-Zincirlikuyu güzergahı ise Abide-i Hürriyet Caddesi Şişli yönü Dr. Cemil Bengü Caddesi kavşağından sağa dönülüp Yurt Sokak kavşağından sola dönülecek ve sokağın sonundan 'U' dönüşü ile Vatan Caddesi ve sonrasında Şevket Paşa Caddesi boyunca ilerleyip Bağcılar Caddesi'nden oluşturulan geçici servis yolu kullanılarak Zincirlikuyu yönüne gidilmesi sağlanacak.''