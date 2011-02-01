İstanbul'a bugün kar geliyor!

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İSTANBUL'A KAR GELİYOR



Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla yağan kar yağışı Van, Bitlis ve Hakkari'de etkili oldu. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezleri beyaza büründü.Kar kalınlığı Van'da 5, Bitlis'te 26, Hakkari'de ise 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bir metreyi buldu. Kar yağışıyla birlikte bölgede 353 köy ile 376 mezranın yolu ulaşıma kapandı.Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde bastıran soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkili olan kar Van'da 49, Bitlis'te 71, Hakkari'de ise 133 köy ile 376 mezranın yolunu ulaşıma kapattı.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar nedeniyle araç trafiğinde zaman zaman aksamalar oluyor. Belediye ekipleri de kent merkezindeki karları temizleyerek kamyonlarla kent dışına taşıyor.Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çığ nedeniyle Hakkari- Şırnak karayolunun dün akşamdan beri ulaşıma kapandığını bildirdi.Bazı bölgelerde yoğun yağış karla mücadele çalışmalarını olumsuz etkilerken, meteoroloji yetkilileri bölgede bugünden itibaren kar yağışının etkisini daha da artıracağını ve hava sıcaklıklarında düşüş olacağını kaydetti.Antalya kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Döşemealtı İlçesi'ne bağlı Dağbeli Beldesi, beyazlara büründü. Kendine özgü mimari evleriyle dikkat çeken Dağbeli Beldesi'nin beyazlara bürünmüş kuş bakışı görünümü, görenleri kendine hayran bıraktı.Aynı zamanda köyün çevresini saran Torosların zirvesini renklendiren bulutlar, görsel bir şölen oluşturdu.Dünyanın en ilginç yeryüzü oluşumlarından biri olarak kabul edilen Kapadokya bölgesindeki peribacaları, kar altında eşsiz bir güzelliğe büründü. Beyaz gelinliklerini giyen peribacalarının kış aylarındaki müdavimleri ise her zamanki gibi Uzakdoğulu turistler oldu.Kayseri'de 3 gündür süren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 84 köy yolunun ulaşıma kapandığı, Erciyes'te kar kalınlığının ise 1 metre 90 santime yükseldiği öğrenildi.D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevreleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.Trakya ile bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.İstanbul: Bu sabah saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmurlu geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek.Balıkesir: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Edirne: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Kocaeli: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.