İstanbul'a bir de burdan bakın

Editörlüğünü Meriç Öner’in yaptığı, Oğuz Meriç’in fotoğraflarını çektiği “Tracing Istanbul [from the air])” (İstanbul, Hava Fotoğraflarıyla İz Sürmek) adlı kitap, Garanti Galeri yayınları arasındaki yerini aldı.

Oğuz Meriç’in 1992-2009 yılları arasında çektiği binlerce hava fotoğrafından bir seçki sunan kitabın tanıtımı, 12 Eylül 2009 Cumartesi günü 14:00-15:30 saatleri arasında, eski Platform Garanti binasında yapılacak.

Kitap metninin temelini oluşturan üç bağımsız söyleşiye katılan Deniz Aslan, Murat Güvenç ve Pelin Derviş, tanıtım toplantısında da yer alarak görüşlerini paylaşacak.