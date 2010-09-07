-İSTANBUL'A BEKLENEN TURİST GELMEDİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Avrupa Kültür Başkenti unvanıyla başlayan 2010 yılında 10 milyon turist hedefleyen İstanbul, yılın ilk 6 ayında beklediği ilgiyi göremedi. Kente gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4,6 oranında azaldı. Kente, Ocakta 294 bin 352, Şubatta 372 bin 713, Martta 489 bin 884, Nisanda da 588 bin 601, Mayısta 688 bin 821 ve Haziranda 659 bin 117 turist geldi. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre; 2010 yılı Ocak-Haziran aylarında İstanbul'a gelen yabancı sayısı toplam 3 milyon 93 bin 488 oldu. Ayrıca Edirne'deki Kapıkule, İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli kara hudut kapıları ile Kapıkule ve Uzunköprü gar hudut kapılarından giriş yapan yabancılardan üçte birinin İstanbul'a geldiği belirlendi. Böylece İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı toplam 3 milyon 358 bin 243 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre, İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4,6 oranında azaldı. -TURİSTLER HAVAYOLUNU TERCİH ETTİ- İstanbul'a gelen turistlerin 2 milyon 448 bin 989'u Atatürk Havalimanı'nı, 481 bin 192'si Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, 773'ü Haydarpaşa Limanı'nı, 19 bin 570'i Karaköy Limanı'nı, 1377'si ise Pendik Limanı'nı tercih etti. Yabancı ziyaretçilerin 141 bin 587'sini Karaköy Limanı'na gelen günübirlik ziyaretçiler oluşturdu. Turistlerin milliyetlerine bakıldığında ilk sırayı yüzde 14 oranla Almanlar aldı. Bunu yüzde 6,3 ile Ruslar, yüzde 5,4 ile İtalyanlar, yüzde 5,2 ile İngilizler, yüzde 5,1 ile Amerikalılar, yüzde 4,7 ile Fransızlar, yüzde 3,9 ile İranlılar, yüzde 3,3 ile Hollandalılar, yüzde 2,8 ile İspanyollar, yüzde 2,7 ile Japonlar, yüzde 2,1 ile Ukraynalılar, yüzde 1,9 ile Azeriler, yüzde 1,7 ile Belçikalılar, yüzde 1,6 ile Güney Koreliler ve Türkmenler oluşturdu. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, İstanbul turizminde 2010 yılının ilk yarısının bittiğini ifade ederek, ''Sayısal göstergelere bakacak olursak yılın ilk yarısı yüzde 4,6 eksi durumda kapanmıştır. Yani altı ayda İstanbul'a 3 milyon 358 bin 243 ziyaretçi gelmiş bulunmaktadır'' dedi. İlk 6 ayda Türkiye'nin turist girişlerinde yüzde 10,2 oranında artış görüldüğünü belirten Bilgili, bunun özellikle vizelerin kaldırılması ve dış politikadaki pozitif çalışmaların bir neticesi olarak sınır şehirlere yapılan ziyaretlerin artması sonucunda gerçekleştiğini kaydetti. Bilgili, ''İstanbul'da, Avrupa Kültür Başkenti olmasına rağmen bir artış sağlanamaması, kente en çok ziyaretçi gönderen Avrupa ülkelerinde (Avrupa ülkelerinin İstanbul içerisindeki payı yüzde 50,2'dir) iktisadi krizin devam etmesi, bunun da seyahatin önemli oranda Avrupa içi gerçekleşerek yurt dışı çıkışları olumsuz etkilemesi olmuştur'' diye konuştu.