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İstanbul'a 40'ıncı ilçe geliyor

İstanbul’da Hadımköy adıyla yeni bir ilçe kurulması istendi. Kanun teklifi yasalaşırsa İstanbul’un ilçe sayısı 40’a yükselecek.

06 Kasım 2011 02:00

T24 - İstanbul’da Hadımköy adıyla yeni bir ilçe kurulması istendi. Kanun teklifi yasalaşırsa İstanbul’un ilçe sayısı 40’a yükselecek.


İstanbul’da Hadımköy adıyla yeni bir ilçe kurulması istendi. CHP İstanbul milletvekilleri, Süleyman Çelebi ve Mevlut Aslanoğlu tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi benimsendiği taktirde, İstanbul’un ilçe sayısı 40’a yükselecek.


Kanun teklifinin gerekçesinde, Hadımköy’ün 2009’a kadar belde olduğu ancak daha sonra belediyesi kapatılarak Arnavutköy’e bağlı mahalleye dönüştürüldüğü hatırlatıldı. Hadımköy’de 600 sanayi tesisinin bulunduğu ve on binlerce kişinin çalıştığı vurgulanarak, vatandaşların adli konular için 60 kilometre uzaklıktaki Gaziosmanpaşa’ya gitmek zorunda kaldıkları belirtildi.  Teklif TBMM İçişleri Komisyonu ve Genel Kurulda ele alınacak.



39 ilçesi var


İstanbul’un halen 25'i Avrupa yakasında; 14'ü ise Anadolu yakasında olmak üzere 39 ilçesi bulunuyor. İstanbul'da ilk olarak 1954 yılında Şişli, 1957 yılında ise Zeytinburnu ilçe oldu. Son olarak da Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe ve Sultangazi ilçe yapıldı.


İstanbul’daki 39 ilçeye, 782 mahalle, 152 köy bağlı bulunuyor. İTO’nun bu yıl Ağustos ayında yaptığı araştırma sonucu 39 ilçe arasında Kadıköy, yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ilçe olarak belirlenmiş, son sırada ise Esenler yer almıştı.



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